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Новое карманное устройство избавит от симптомов расстройства желудка

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Новое исследование подтвердило, что стимуляция блуждающего нерва может облегчить симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта.

В частности, при гастропарезе мышечный аппарат желудка работает слабее обычного, а это затрудняет процесс пищеварения. Люди с подобным диагнозом страдают от тошноты, быстрого насыщения и боли в животе. Специалисты Стэнфордского университета, о которых пишет ZME Sciense, предлагают новый тип лечения, который избавит пациентов от неприятных симптомов.

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Главное о заболевании

 
Гастропарез – что это

Гастропарез – это следствие повреждения нервов, которые отвечают за работу желудочно-кишечного тракта. Блуждающий нерв управляет движением мышц, расположенных в стенках желудка и кишечника, отвечает за их скоординированное сокращение.

При нормальном функционировании нерва пищевой комок движется по пищеварительной трубке. Если нерв повреждается, то мышцы желудка и кишечника перестают равномерно сокращаться, выход пищевого комка из одного отдела пищеварительного тракта в другой замедляется или вообще прекращается.

Гастропарез может приводить к серьезным последствиям, в частности, нарушениям пищевого поведения и даже к внезапному разрыву кишечника в результате накопления затвердевшей пищи в желудке.

Обычно врачи назначают пациентам с гастропарезом лекарства, которые стимулируют работу мышц желудка, а также рекомендуют потреблять пищу маленькими порциями. В сложных случаях заболевания пациентам устанавливают специальную трубку, которая снижает давление в желудочно-кишечном тракте.


Гастропарез предполагает сложное лечение/Фото:Pixabay

 
Болезнь – симптомы
  • Ощущение полноты после еды.
  • Потеря в весе.
  • Раннее чувство сытости.
  • Вздутие живота.
  • Отсутствие аппетита.
  • Симптомы рефлюкса.
  • Спазмы, боль или дискомфорт.

Какое лечение предлагают ученые

Специалисты Стэнфордского университета предлагают неинвазивный способ терапии гастропареза – стимуляцию блуждающего нерва.

В первых этапах исследования команда проверила, может ли использование стимулятора gammaCore помочь пациентам с гастропарезом. Стимулятор предварительно получил одобрение FDA для лечения мигрени и кластерной головной боли.

Следовательно, при применении стимулятора пациентами, страдающими гастропарезом, восемь из 23 заявили об улучшении состояния.

Впоследствии еще 15 добровольцев с гастропарезом на протяжении четырех недель дважды в день применяли стимуляцию блуждающего нерва. Для этого они прикладывали устройство к каждой стороне шеи на две минуты. Следующие четыре недели стимуляцию не проводили.

Как результат испытания, шесть пациентов отметили пользу терапии и снижение интенсивности всех основных симптомов гастропареза. Улучшение сохранилось и через четыре недели после процедуры.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Медицина Желудочно-кишечный тракт
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