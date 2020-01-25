Новое карманное устройство избавит от симптомов расстройства желудка
Новое исследование подтвердило, что стимуляция блуждающего нерва может облегчить симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта.
В частности, при гастропарезе мышечный аппарат желудка работает слабее обычного, а это затрудняет процесс пищеварения. Люди с подобным диагнозом страдают от тошноты, быстрого насыщения и боли в животе. Специалисты Стэнфордского университета, о которых пишет ZME Sciense, предлагают новый тип лечения, который избавит пациентов от неприятных симптомов.
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Главное о заболевании
Гастропарез – это следствие повреждения нервов, которые отвечают за работу желудочно-кишечного тракта. Блуждающий нерв управляет движением мышц, расположенных в стенках желудка и кишечника, отвечает за их скоординированное сокращение.
При нормальном функционировании нерва пищевой комок движется по пищеварительной трубке. Если нерв повреждается, то мышцы желудка и кишечника перестают равномерно сокращаться, выход пищевого комка из одного отдела пищеварительного тракта в другой замедляется или вообще прекращается.
Гастропарез может приводить к серьезным последствиям, в частности, нарушениям пищевого поведения и даже к внезапному разрыву кишечника в результате накопления затвердевшей пищи в желудке.
Обычно врачи назначают пациентам с гастропарезом лекарства, которые стимулируют работу мышц желудка, а также рекомендуют потреблять пищу маленькими порциями. В сложных случаях заболевания пациентам устанавливают специальную трубку, которая снижает давление в желудочно-кишечном тракте.
Гастропарез предполагает сложное лечение/Фото:Pixabay
- Ощущение полноты после еды.
- Потеря в весе.
- Раннее чувство сытости.
- Вздутие живота.
- Отсутствие аппетита.
- Симптомы рефлюкса.
- Спазмы, боль или дискомфорт.
Какое лечение предлагают ученые
Специалисты Стэнфордского университета предлагают неинвазивный способ терапии гастропареза – стимуляцию блуждающего нерва.
В первых этапах исследования команда проверила, может ли использование стимулятора gammaCore помочь пациентам с гастропарезом. Стимулятор предварительно получил одобрение FDA для лечения мигрени и кластерной головной боли.
Следовательно, при применении стимулятора пациентами, страдающими гастропарезом, восемь из 23 заявили об улучшении состояния.
Впоследствии еще 15 добровольцев с гастропарезом на протяжении четырех недель дважды в день применяли стимуляцию блуждающего нерва. Для этого они прикладывали устройство к каждой стороне шеи на две минуты. Следующие четыре недели стимуляцию не проводили.
Как результат испытания, шесть пациентов отметили пользу терапии и снижение интенсивности всех основных симптомов гастропареза. Улучшение сохранилось и через четыре недели после процедуры.
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