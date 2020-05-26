Новые позы, чистая постель: что предлагают бордели Швейцарии, чтобы их открыли во время пандемии

Проституция в Швейцарии является законной и регулируемой и в рамках мероприятий по противодействию распространения COVID-19, правительство от 16 марта запретило работу борделей. Чтобы вернуть себе рабочие места, секс-работники и работницы выдвинули свои предложения и собственный перечень рекомендаций, которых они придерживались бы во время пандемии.

Организация ProKoRe требует, чтобы от 8 июня правительство разрешило вернуть работу работникам из сферы секс-услуг. Организация предложила собственный перечень комплексных мер профилактики для ускорения этого процесса.

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ProKoRe призывает правительство Швейцарии немедленно снять ограничения, ведь многие люди потеряли работу и столкнулись с бедностью. Также в организации отметили, что действующий запрет порождает незаконное сутенерство и опасно.

Какие методы профилактики предлагают в борделях для снижения риска распространения COVID-19