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Новые позы, чистая постель: что предлагают бордели Швейцарии, чтобы их открыли во время пандемии

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Бордели Швейцарии хотят вернуться к работе
Бордели Швейцарии хотят вернуться к работе / unsplash.com

Проституция в Швейцарии является законной и регулируемой и в рамках мероприятий по противодействию распространения COVID-19, правительство от 16 марта запретило работу борделей. Чтобы вернуть себе рабочие места, секс-работники и работницы выдвинули свои предложения и собственный перечень рекомендаций, которых они придерживались бы во время пандемии.

Организация ProKoRe требует, чтобы от 8 июня правительство разрешило вернуть работу работникам из сферы секс-услуг. Организация предложила собственный перечень комплексных мер профилактики для ускорения этого процесса.

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ProKoRe призывает правительство Швейцарии немедленно снять ограничения, ведь многие люди потеряли работу и столкнулись с бедностью. Также в организации отметили, что действующий запрет порождает незаконное сутенерство и опасно.

Какие методы профилактики предлагают в борделях для снижения риска распространения COVID-19

  • Использование только таких сексуальных поз, которые позволяют обеспечить безопасное расстояние между лицами временных партнеров. Например, "собачий стиль" и "обратная пастушка" позволяют женщине немного отдалиться от лица партнера.
  • Также в ProKoRe считают, что после каждого клиента постель и полотенца необходимо стирать при температуре минимум 60 градусов
  • После визита каждого клиента, советуют обязательно проветривать помещение не менее 15 минут.
  • В борделях должны предоставляться перчатки, презервативы и дезинфицирующие средства, а работники должны быть в масках.
  • Ассоциация не советует работникам касаться личных вещей и одежды клиентов.
  • Данные о клиентах предлагают записывать с целью отслеживания потенциальных контактных лиц и хранить как минимум на протяжении четырех недель.
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Профилактика заболеваний Швейцария Секс Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье
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