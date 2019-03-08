Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля

Программа “Доступные лекарства" в рамках медицинского реформирования в Украине стартовала 1 апреля 2017 года. В течение этого времени можно было бесплатно или за небольшую доплату получить лекарства против хронических болезней сердца, астмы и диабета 2 типа. С 1 апреля 2019 года "Доступные лекарства" становятся еще доступнее и современнее.

Как это будет – рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Со следующего месяца программа "Доступные лекарства" переходит в ведение Национальной службы здоровья Украины. В марте НСЗУ начнет подписывать договора с аптеками по всей стране. С апреля заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет выплаты аптекам.

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Как трансформируется механизм работы "Доступных лекарств"

Аптеки для участия в программе больше не будут заключать договора с различными департаментами здравоохранения. Они будут сотрудничать с НСЗУ. Документооборот будет проходить в электронном формате. Будет единый пул средств на всю страну, которые будут прозрачно отслеживаться.

Рецепт на "Доступные лекарства" врач будет выписывать через электронную систему здравоохранения. Все рецепты будут учитываться в электронной системе. Их без проблем смогут выписывать частные заведения и ФОПы.

Доступные лекарства теперь будет выписывать только выбранный вами семейный врач или терапевт. Для получения рецепта с 1 апреля вам нужно иметь декларацию с врачом.

Свои лекарства можно будет очень просто получить по электронному рецепту в любой аптеке страны, которая заключила договор с НСЗУ, без привязки к местности, где этот рецепт был выдан.

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Как получить лекарство в аптеке по электронному рецепту

1. Записаться и прийти на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписана декларация, – она обязательная.

2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.

3. Врач вместе с пациентом проверяют актуальность номера телефона пациента в декларации. Он должен назвать вам код мобильного оператора и последние цифры номера.

4. Врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.

5. На мобильный телефон пациента приходит смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.

6. Врач может, при необходимости, распечатать консультационный вывод, где есть раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. Также там указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта.

7. Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства". Называет работнику аптеки номер рецепта.

8. Аптекарь предлагает пациенту лекарственные средства, которые есть в данной аптеке и входят в программу "Доступные лекарства".

9. Пациент выбирает одно из лекарственных средств, называет четырехзначный код подтверждения и получает свои лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить лекарство там.

Если в аптеке закончились бесплатные или возмещаемые лекарства, то пациент может:

подождать, пока лекарства поступят в аптеку;

обратиться в другую аптеку;

выбрать другую торговую марку и доплатить разницу.

Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по состоянию на 23 июля 2018 года, есть по ссылке.

С апреля изменения будут разворачиваться постепенно, но за несколько месяцев охватят всю страну, – и мы быстро перейдем на новый уровень работы — по лучшим мировым стандартам, уверена Ульяна Супрун.

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