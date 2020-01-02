Новый способ позволяет избавиться от бородавок и угрей за один сеанс

От бородавок можно избавиться, заморозив их жидким азотом, однако порой они появляются снова и процедуру приходится повторять. Следовательно, ученые предлагают новый способ их удаления.

Исследователи из калифорнийской компании Pulse Biosciences, о работе которых рассказывает New Atlas предлагают новую методику, которая позволяет быстро удалять повреждения кожи.

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Методика эффективна даже в тех тяжелых случаях, когда не помогает терапия жидким азотом.

Обобщив данные предыдущих исследований, команда применила против бородавок способ, известный как наноимпульсная стимуляция.



Удаление бородавок/Фото иллюстративное: avantage

Это воздействие электрическими импульсами, каждый из которых длится всего одну наносекунду.

Такие импульсы создают в клетках крошечные поры, через которые внутрь и наружу проникают ионы натрия, калия и кальция. Это нарушает метаболизм клетки и в итоге приводит к ее гибели.

Эксперименты подтвердили, что наноимпульсная стимуляция эффективнее обычных методик очищает кожу от бородавок и других повреждений.

В частности, одна процедура продолжительностью менее минуты позволила удалить 82% себорейных кератом. В течение недели новообразования покрылись коркой и отслоились.



Себорея плохо поддается лечению

В ходе другого испытания наноимпульсная стимуляция очистила 99% очагов гиперплазии сальных желез на лице. Кожа очистилась после одной процедуры в течение 60 дней.

За такое же время удалось избавиться от 23 бородавок, устойчивых к обработке жидким азотом.

Авторы исследования отмечают, что новая методика не влияет на здоровье кожи и не оставляет рубцов.