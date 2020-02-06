Новый трекер диагностирует здоровье через пот

Пока вы тренируетесь, трекер изучает состав пота и сообщает о состоянии здоровья.

Американские инженеры разработали новый фитнес-трекер, который способен определить состояние здоровья по поту человека, пишет Futurity.

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Гаджет имеет способность анализировать метаболиты – маркеры, которые свидетельствуют о состоянии обмена веществ в организме. Если уровень метаболитов увеличивается, устройство сообщит об этом тренеру или врачу. Трекер, в частности, определяет, достаточно ли воды выпивает человек.

Анализатор пота размещен на задней стенке трекера, которая прилегает к коже человека. Оттуда данные передаются на смартфон.

Устройство по размеру как средние часы, но в нем спрятано аналитическое оборудование, эквивалентное четырем громоздким электрохимическим устройствам, которые используют для измерения уровня метаболитов в лабораториях,

– рассказал один из разработчиков устройства Майкл Даниэль.

Ученый добавил, что устройство позволят предотвращать проблемы со здоровьем во время тренировок и соревнований. Также трекер поможет выбрать диету или упражнения, чтобы избежать заболеваний или улучшить физическое состояние человека.

Сейчас ученые тестируют, как долго устройство может непрерывно изучать здоровье человека.

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