Нужно ли делать детокс после праздников, – Ульяна Супрун

После праздников людям хочется легкости, похудения и очищения. Зато частные клиники, санатории и "инста-блоггеры" предлагают различные программы очистки и детоксикации, но ли стоят эти услуги времени, сбережений и усилий?

О действии детоксикации рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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На самом деле, точного определения о том, что такое токсины – нет. Сами же люди, пропагандирующие детоксикацию, что угодно называют этим термином: бактерии, вирусы, аллергены и псевдоалергены.

Это лишь удачный маркетинговый ход, поэтому к медицине не имеет никакого отношения. В теле человека есть ряд ферментов, печень, почки, легкие и кишечник, которые обезвреживают и выводят различные соединения, которые оказались в организме по различным причинам.

Лучшее, что вы можете сделать в этом случае – уберечь свой организм и не делать новогоднюю "интоксикацию". Вовремя прекращайте есть, отдавайте предпочтение овощам и фруктам, пейте достаточно воды, мойте руки, не курите, не ешьте ночью, не допускайте тяжести в желудке, не налегайте на алкоголь и оставьте, наконец, салаты с майонезом в 1980-х годах.

Ягоды, свежевыжатый сок свеклы, имбиря, яблок и моркови, молотый лен, капуста лук, чеснок и специи действительно активируют наши собственные системы детоксикации, но они не являются противоядием.

Что можно сделать?

Алкоголь и уксусный альдегид – действительно токсичные вещества. И заметьте, что чем больше вы его пьете, тем делаете только хуже. Поэтому нужно просто не употреблять спиртное, или же обойтись только одним бокалом, а дальше пить только воду.

Запомните, что активированный уголь не предотвращает отравление алкоголем, цианидом или тяжелыми металлами, а также не способствует пищеварению. В случае отравления другими соединениями его следует принять в течение часа. Взрослым нужно около 50 грамм, детям – 0,5-1 г на килограмм веса. Поэтому легче просто не переедать и не напиваться.

Курение загрязняет наши легкие – клетки макрофаги поглощают мелкоперстные частицы, которые или погибают на месте, или же выделяют про-воспалительные молекулы и тянут ту грязь к лимфатическим узлам. Поэтому не курите, приобретите увлажнитель воздуха и респиратор на случай, если в городе будет снова высокий уровень смога в воздухе.

Атеросклеротические бляшки в сосудах нельзя просто взять и почистить. Для того, чтобы поддержать или хоть как-то наладить состояние сосудов, нужно радикально изменить образ жизни. Если это не помогает – врач назначает операцию или выписывает сатины, которые нужно принимать всю жизнь.

Если есть "животик", это называется висцеральным жиром и означает, что у человека есть хроническое воспаление, склонность к атеросклерозу и другим сердечно-сосудистым болезням. Это не нормальное явление, которое никуда не исчезнет за три дня в санатории. Впрочем вы можете наладить питание, сон и делать физические упражнения – это помогает.

Ограничьте потребление красного мяса и колбасных изделий, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени, орехам, злакам и бобовым – это главный залог здорового кишечника и "чистоты желудка".

Хронический стресс приводит к нарушению сна, сердечно-сосудистых болезням, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, преждевременному старению кожи и гибели нейронов. И не нужно сдавать кучу анализов, просто спите достаточно часов в сутки, проанализируйте свою жизнь (можно и с психотерапевтом) и составьте план, что стоит в ней изменить.

Хроническая болезнь почек является причиной накопления в крови так называемых уремических токсинов, которые должны покидать организм вместе с мочой. Это целая группа соединений различной молекулярной массы и растворимости, и вода с лимоном, пшеном или соки здесь не помогут. Если имеете хроническую болезнь почек, регулярно ходите к врачу, сдавайте анализы и лечитесь согласно диагнозу.

Интровертам присущи усталость и истощение после интенсивного общения. Знайте свои потребности в количестве социальных контактов и умейте вовремя уединяться, чтобы избежать "социального похмелья". Не стоит издеваться над собой, если "тусовки" и болтовня – не ваше.

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