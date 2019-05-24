Нужно ли дополнительно пить витамин B1: ответ Супрун

Пить дополнительно витамины группы B или витаминные комплексы в составе с ними – не стоит, если нет назначения врача и соответствующих анализов, которые свидетельствуют о дефиците витаминов.

Все потому, что относительно потребления витаминов группы B есть множество нюансов, которые стоит учитывать, – замечает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Витаминов группы B много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12). Без них невозможен ряд метаболических процессов.

Ульяна Супрун "Витамины группы B взаимодействуют, и поэтому иногда важно пить не комплексы витаминов, а именно то, чего не хватает, и выбрать правильную форму: инъекция или таблетка, которую следует принимать согласно инструкции. Так, например, витамин В12, а именно ион кобальта в этом витамине, портит другие витамины группы B. А витамин С уменьшает биодоступность В12, хотя улучшает доступность тиамина – витамина В1. В12 советуют употреблять отдельно от других витаминов"

Если говорить о применении витаминов, то важнее пить не комплексы витаминов, а именно то, чего не хватает человеку. А также стоит обратить внимание на правильную инструкцию – инъекция или таблетка.

Чем полезен витамин B1

Он защищает сосуды от плохого влияния инсулина и глюкозы. Витамин необходим для центральной и периферической нервной систем. Нехватка этого витамина может привести к гибели нейронов

Длительная нехватка этого витамина может привести к развитию бери-бери.

Бери-бери – что это? Это болезнь, которая приводит к потере аппетита, слабости, риску внезапной смерти и паралича.

Где содержится витамин В1? Больше всего – в отрубях (запареных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности он содержится в пиве.

Избыток витамина выводится преимущественно почками, но определенная часть может быть в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.

Кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1

– Людям, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.

Ульяна Супрун "Наибольшая потребность в этом витамине – у женщин, кормящих грудью – 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов недостатка витамина В1, а у младенца будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови".

– Людям, перенесшим голодание, операции желудка или кишечника, лицам с анорексией, булимией или просто "заеданием стресса", больным на язвы, хронической диареей, гипертиреоидит, панкреатит, болезни почек, приобретенный иммунодефицит, рак или сильное ожирение (индекс массы тела более 35).

Нехватка витамина В1 – симптомы увеличение сердца

тахикардия

фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушение сна и бессилие)

хроническая усталость

"туман в голове"

постепенная потеря мышечной массы

отсутствие аппетита.

– Людям, держащим голодание и выходящим из него.

Другим людям необходимо 1 мг тиамина в сутки.

Что ухудшает усвоение витамина или же вообще разрушает

Алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий (delirium tremens, известный как белая горячка), или просто хроническое потребление алкоголя приводят к нехватке витамина В1. Употребление белого хлеба, шлифованного риса, сладостей Тиаминазы ряда продуктов разрушают тиамин. Они есть в моллюсках и сырой или ферментированной рыбе. Таннины чая и хлоригеновые кислоты и полифенолы кофе делают тиамин малорастворимым. Витамин С этом препятствует. Составляющие черники, красной смородины (порички), свеклы и брюссельской капусты. Это не значит, что их не надо есть. Их стоит кушать отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1. Длительная термическая обработка

Чтобы тиамин хорошо усваивался, его традиционно прописывают в виде инъекций, а не таблеток.

Как получить достаточно витамина B1

1) Если любите рис, то выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуй, при которой тиамин лучше сохраняется.

2) Овощи готовьте на пару или делайте из них суп.

3) Уменьшите потребление сырой рыбы, к примеру суши.

4) Пищу запивайте водой, а не другими напитками. Чай и кофе пейте немножко позже.

5) Каждый прием пищи должен включать овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.

6) Потребляйте лук и чеснок, он защищает тиамин от разрушения.

7) Избегайте сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезни впоследствии.

8) Не пейте алкоголь. А если пьете, то употребляйте не более, чем 350 мл некрепкого пива (до 5%).

9) Сделайте свой рацион сбалансированным.

10) Употребляйте тиамин отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).

11) Людям с нарушением всасывания в кишечнике или после операций желудочно-кишечного тракта, рекомендуемые инъекции тиамина. Остальные люди могут пить витамин В1 в таблетированной форме.

12) Беременным и подросткам необходимо употреблять дополнительно витамин B1.

13) Высокие дозы тиамина эффективны в преодолении симптомов делирия, фибромиалгии, а также кластерных (повторяющихся головных болей и атрофии сердечной мышцы.

14) Введение витамина В1 требуется людям, держащим голодание и выходящим из него.

Прежде, чем купить в аптеке витамин, проконсультируйтесь с врачом и сдайте необходимые анализы, чтобы установить диагноз и дефицит конкретных витаминов.

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