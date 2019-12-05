Нужно ли промывать нос при насморке

Да, нужно. Это поможет быстрее выздороветь. Соляной раствор помогает высвободить слизь, а с ней грибок, вирусы и бактерии.

Но перед промыванием нужно применить сосудосуживающие капли. Нос закладывает потому, что возникает отек: сосуды расширяются и мешают дышать, а слизи – выходить.

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Но! Эти препараты нельзя использовать дольше 5 дней, лучше 3-4. Поскольку они вызывают привыкание, которое трудно поддается лечению и в большинстве случаев требует операции.

Чтобы не делать рекламу препаратам, назовем действующие вещества: ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, фенилэфрин. Интересно, что в зависимости от производителя цены могут отличаться в разы.



Промывание носа поможет быстрее выздороветь

Для чего промывать нас?

Сам по себе соляной раствор не лечит. Он смывает сопли, а вместе с ними – вирусы, омертвевшие клетки и другие вредные вещи. Поэтому болезнь длится немного короче, чем обычно.

Для промывания можно использовать обычный физический раствор. Или купить в аптеке препараты, которые созданы специально для этого. Они сразу оборудованы специальными средствами для удобного использования.

От редакции: мы пишем статьи о лекарствах, чтобы вы не навредили себе, не тратили деньги на недейственные препараты и лучше представляли, что примерно ожидать на консультации врача. Но мы не хотим, чтобы вы занимались самолечением. Обращайтесь к специалисту, если заболели, не бойтесь спрашивать, почему вам назначили именно эти лекарства и просите замену, если это гомеопатия или БАДы (а еще лучше смените врача, который такой бред выписывает). Также всегда читайте инструкцию к препаратам, обращайте особое внимание на противопоказания и советуйтесь со специалистом при малейших сомнениях (фармацевт не может назначать лечение, поэтому в аптеке лучше не советоваться).