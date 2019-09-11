О чем свидетельствует способность хорошо запоминать лица

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Запоминание лиц
Запоминание лиц / independent.co.uk

Психологи утверждают, что по тому, хорошо ли человек запоминает лицо, можно сделать выводы о его типе личности.

Эксперименты британских ученых показали, что люди с развитой эмпатией запоминают лица намного лучше тех, кому эмпатии не хватает, пише Medicalxpress.

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Кроме того, хорошая память на лица коррелирует с низким уровнем тревожности. Психологи из Египта и Великобритании настаивают, что женщины лучше мужчин запоминают лица окружения.

Жінки краще запам'ятовують обличчя
Женщины лучше запоминают лица

Недавно ученые решили проверить, как эта способность связана с экстравертностью и интровертностью. В одном из предыдущих исследований приняли участие 20 ярко выраженных экстравертов и 23 типичных интроверта. Их выбрали из 339 добровольцев. Оказалось, что экстраверты значительно лучше интровертов запоминают лица.

В новом исследовании участвовали 100 добровольцев с различными показателями по шкале экстраверсии. Подопытным показывали фотографии знаменитостей и просили назвать имя человека на снимке и сообщить о нем дополнительную информацию. В другом задании участникам нужно было сравнить несколько фотографий и попробовать угадать, на них разные люди или те же.

Экстраверты лучше справились с тестом по знаменитостях, второй тест не показал значимой корреляции.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье
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