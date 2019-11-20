О чем врут мужчины и женщины, когда речь заходит о сексе
Рассказываете ли вы о своей сексуальной жизни? А когда разговариваете об интиме, всегда ли говорите правду? Возможно, некоторые факты из рассказов партнера у вас вызывают подозрения? О чем же обычно любят преувеличивать или наоборот замалчивать люди, когда говорят о сексе.
Британская социальная организация Незаконные контакты опросила около 2 000 мужчин и женщин, чтобы выяснить распространенные неправдивые вещи, касающиеся секса.
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Ожидаемо – между полами есть отличия
Самая популярная женская ложь – количество партнеров, с которыми у них были сексуальные связи, а мужчины чаще всего отрицали измену.
Следующая распространенная сексуальная ложь женщин – симуляция оргазма и фраза "Я тебя люблю". В то время как мужчины отрицают, что смотрят порно.
Из-за страха оттолкнуть партнера 44% мужчин заявили, что скрывали свою неверность, а более 50% женщин отметили, что из-за этой же причины не сообщали реальную цифру своих прошлых сексуальных партнеров.
О чем врут женщины
- Относительно реального количества сексуальных партнеров.
- Симулируют оргазм.
- Говорят партнеру "Я люблю тебя", хотя на самом деле не чувствуют этого.
- Преувеличивают частоту половых актов.
- Врут относительно качества секса – говорят, что он был замечательным, когда на самом деле это было не так.
- Убеждают, что не любят порно.
- Не признаются, что мастурбируют.
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О чем врут мужчины
- "Я никогда не изменял".
- "Я не смотрю порно".
- "Я не часто мастурбирую".
- Делают комплименты партнерше, когда на самом деле так не считают.
- Преувеличивают насчет количества сексуальных партнерш.
- Оправдываются за плохой секс фразой: "Обычно это длится намного дольше".
- Говорят "Я люблю тебя", когда этого не чувствуют.
- Убеждают, что никогда не фантазируют о сексе с другими женщинами.
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