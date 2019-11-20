О чем врут мужчины и женщины, когда речь заходит о сексе

Рассказываете ли вы о своей сексуальной жизни? А когда разговариваете об интиме, всегда ли говорите правду? Возможно, некоторые факты из рассказов партнера у вас вызывают подозрения? О чем же обычно любят преувеличивать или наоборот замалчивать люди, когда говорят о сексе.

Британская социальная организация Незаконные контакты опросила около 2 000 мужчин и женщин, чтобы выяснить распространенные неправдивые вещи, касающиеся секса.

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Ожидаемо – между полами есть отличия

Самая популярная женская ложь – количество партнеров, с которыми у них были сексуальные связи, а мужчины чаще всего отрицали измену.

Следующая распространенная сексуальная ложь женщин – симуляция оргазма и фраза "Я тебя люблю". В то время как мужчины отрицают, что смотрят порно.

Из-за страха оттолкнуть партнера 44% мужчин заявили, что скрывали свою неверность, а более 50% женщин отметили, что из-за этой же причины не сообщали реальную цифру своих прошлых сексуальных партнеров.

О чем врут женщины

Относительно реального количества сексуальных партнеров. Симулируют оргазм. Говорят партнеру "Я люблю тебя", хотя на самом деле не чувствуют этого. Преувеличивают частоту половых актов. Врут относительно качества секса – говорят, что он был замечательным, когда на самом деле это было не так. Убеждают, что не любят порно. Не признаются, что мастурбируют.

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О чем врут мужчины

"Я никогда не изменял". "Я не смотрю порно". "Я не часто мастурбирую". Делают комплименты партнерше, когда на самом деле так не считают. Преувеличивают насчет количества сексуальных партнерш. Оправдываются за плохой секс фразой: "Обычно это длится намного дольше". Говорят "Я люблю тебя", когда этого не чувствуют. Убеждают, что никогда не фантазируют о сексе с другими женщинами.

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