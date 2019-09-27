О какой новой опасной болезни может свидетельствовать боль в животе
Все неприятные ощущения, связанные с внутренними органами где-то ниже ребер и выше бедер, мы часто объединяем в общий симптом – боль в животе. Однако, кроме всем известных язв или гастрита теперь медики столкнулись с новой болезнью – синдромом раздраженного кишечника.
Язвенная болезнь за последние несколько лет отошла несколько на второй план, ведь врачи научились быстро диагностировать и в совершенстве лечить заболевание. Роль лидера среди функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта занял синдром раздраженного кишечника.
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От него страдает почти каждый четвертый житель планеты, но лишь каждый третий обращается за профессиональной помощью.
Однако болезнь проявляет себя, и порой даже многочисленные обследования не могут установить, что же на самом деле происходит с организмом человека.
Заболевание иногда трудно диагностировать
Итак, синдром раздраженного кишечника – это функциональное заболевание, при котором основными симптомами являются боль в животе (профессионально называется абдоминальная боль), связан с актом дефекации и изменением частоты стула, а также с изменением консистенции кала.
Согласно Римским критериям IV, абдоминальная боль беспокоит человека по меньшей мере один раз в неделю в течение трех месяцев подряд. СПК может сопровождаться как запором, так и диареей, а может сопровождаться смешанными симптомами.
Большое количество причин и многосимптомность клинических проявлений синдрома обуславливают трудности как с установлением правильного диагноза, так и с выбором оптимального способа лечения.
Все же, какими бы тяжелыми или долгими ни были поиски истинной причины неприятных ощущений, обращаться к врачу необходимо – в конце концов, ответ найдется.
Есть ряд случаев, когда откладывать нельзя и надо бежать к врачам срочно. К примеру, внезапное похудение.
Итак, после обращения к врачу и исключения из круга подозреваемых других болезней и диагнозов, специалисты начнут лечение.
Согласно современным международным рекомендациям, оно должно предусматривать: устранение болевого синдрома, восстановление микрофлоры кишечника, нормализацию моторики желудочно-кишечного тракта.
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