О "завтраках" от власти и жизни в изолированном городе: заявление украинцев из Уханя

Украинцы, находящиеся в китайском Ухане, отмечают, что каждый день все становится все хуже и хуже. По их словам, Украина постоянно отсрочит их вылет и каждый раз произносит другие отговорки. Отметим, что именно в Ухане обнаружили новый смертельный коронавирус 2019-nCoV. Сегодня провинцию Хуйбей, столицей которой является Ухань, считают эпицентром заражения.

Видео с заявлениями украинцев опубликовало "Громадське". Украинцы отмечают, что правительство их кормит "завтраками" о том, что финансирования нет и самолет задерживается. В частности, официальный Киев заявляет, что вылет будет в это время, а потом называет другую дату. Кроме того, изменяется информация, что нет мест в Украине, и негде, где их поселить".

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Кроме того, украинцы рассказали о жизни в изолированном городе.

Наше общежитие закрыто уже 2 недели на карантин. Нас выпускают исключительно в магазины и супермаркеты, которые работают только до обеда. Сейчас магазины работают далеко не все. И в них нет многих продуктов. Особенно фрукты и овощи люди массово раскупают,

– рассказал один из украинских гостей Уханя.

По его словам, он давал согласие на 2-недельный карантин. Но украинцы смогут вернуться к своим близким и родным только после полного обследования и точного подтверждения, что они являются здоровыми.

Кроме того, украинцы обратились к министру здравоохранения Зоряне Скалецкой. Они подчеркнули, что все люди, которые хотят вернуться домой, дали согласие и заполнили все формы для прохождения 14-дневного карантина в Украине.

​Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердили. В то же время на лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине в Японии, заболели 2 украинца – 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания. Их, вероятно, заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Что известно о возвращении украинцев из Китая

В конце января Украина отправили в Китай два самолета для эвакуации своих граждан. В общем домой вернулись 415 украинцев. 11 февраля должна была состояться новая эвакуация украинцев из Уханя, но вылететь им не удалось якобы по техническим причинам, которые не зависят от посольства Украины в КНР.

12 февраля авиакомпания SkyUp заявила, что готова отправить еще один самолет. По словам представителей авиаперевозчика, 16 членов экипажа и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты. После прибытия пассажирам измерят температуру, технику самолета продезинфицируют, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.

Однако глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что окончательное решение о начале эвакуации украинцев из Китая примут только тогда, когда будут исключены все возможные риски заноса болезни на территорию Украины вместе с эвакуированными.

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Что известно о новом коронавирусе из Китая:

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала