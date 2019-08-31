Почему лысеют мужчины: объяснение Супрун

Причины мужского облысения часто сводятся к плохой экологии и стрессам. Почему мужчины лысеют на самом деле? Официальное название облысения – алопеция. Часто она зависит от мужских половых гормонов.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала что влияет на облысение мужчин, какова роль в этом тестостерона и влияет ли на потерю волос загрязненная окружающая среда.

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Если волосы тонкие на лбу и висках, а также темени, и заменяется бесцветным тонким волосом, алопеция развиваться по мужскому типу. Когда волосы выпадают на центральном проборе, на висках и затылке, а плотность при этом не меняется – это женский тип алопеции.

Причины облысения у мужчин

Тестостерон — это мужской стероидный половой гормон. Фермент альфа-редуктаза превращает его в дигидротестостерон (ДГТ). Если это кожа рук или груди, то у некоторых мужчин ДГТ вызывает там рост волос, а если головы — то постепенную потерю по упомянутому патерну: от лба и висков к затылку. ДГТ имеет большее сродство к рецептору андрогенов, чем тестостерон, поэтому действует этот гормон активнее.

Склонность к облысению определяется, в основном, генетически. Часть этих генов находится на Х-хромосоме, а мужчины наследуют ее только от матери. Поэтому долгое время считалось: если отец лысый, то сыновьям лысина не грозит. Но это не совсем так, ведь другие гены, вовлеченные в потерю волос, находятся на аутосомах (не-половых хромосомах), отмечает Ульяна Супрун.

Если у вас развивается лысина, с вероятностью 80% это из-за ваших генов, а не загрязненной окружающей среды или стресса.

Впрочем, с облысением ясно далеко не все. В частности, больше тестостерона не означает более раннее облысение, а мало тестостерона, в том числе при висцеральном ожирении или даже кастрации, не гарантирует полной остановки потери волос.

Выпадение волос сопровождается воспалением в скальпе, огрубением кожи, кальцификацией и фиброзом вокруг волосяных фолликулов и ухудшенным кровоснабжением. ДГТ при этом является лишь посредником, а не главной причиной изменений в коже головы.

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