Обнаружили два новых подвида рака толстой кишки

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Искусственный интеллект привлекли к диагностированию рака / oglobo.globo.com

Исследователи из Германии разработали программу, которая быстро выявляет, к какому из четырех подтипов колоректального рака относится опухоль. Программа сразу рекомендует самое эффективное лечение.

Исследователи Берлинского института медицинской системной биологии, о которых пишет Science Daily, решили привлечь к лечению рака толстой кишки искусственный интеллект. Специальная платформа имеет название Multi-omics Autoencoder Integration (maui).

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В контексте мутаций и экспрессии генов есть много видов опухолей толстого кишечника. От того, насколько точно удастся диагностировать подвид опухоли, зависит стратегия и эффективность лечения. К сожалению, анализировать различия между опухолями достаточно сложно.

Особенности метода

В отличие от других традиционных систем машинного обучения, новый алгоритм немецких ученых не требует введения маркированных данных и ищет закономерности самостоятельно.

В генетическом материале опухоли программа выявляет закономерности, что позволяет определить один из четырех типов колоректального рака.

Кроме того, благодаря программе оказалось, что один из подтипов опухолей стоит разделить на два подвида.

 

Программа является не только точной, но и оперативной. Благодаря ей диагностика происходит быстрее, чем с помощью других похожих алгоритмов машинного обучения.

В частности, для обработки 100 шаблонов понадобилось всего три минуты вместо двадцати,
– отмечают ученые.

Врачи смогут использовать maui как "поисковую систему", чтобы быстро понять, к какому типу опухоли относится взятый у пациента образец.

Алгоритм не только классифицирует опухоль, но и предлагает оптимальные методы лечения.

В будущем программу можно будет научить работать с другими видами рака.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания
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