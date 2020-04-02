Обнаружили новые негативные последствия коронавируса для здоровья человека
Исследователи обнаружили, что коронавирус может негативно повлиять на сердце тех пациентов, которые никогда не имели с ним серьезных проблем.
19,7% из группы 416 инфицированных COVID-19 пациентов получили повреждения сердца, об этом говорится в исследовании, опубликованном на JAMA Cardiology.
К теме Жертвы коронавируса чаще всего умирают из-за сердца
Мы знаем, что риск сердечной травмы существует независимо от того, были ли у вас сердечные заболевания раньше или нет,
– рассказал Healthline ведущий врач Мохаммад Маджид, доцент кафедры кардиологии Медицинской школы МакГоверн при UTHealth.
Врачи утверждают, что COVID-19 связан с высоким воспалительным процессом. Поэтому коронавирус может вызвать воспаление сосудов, миокардит и сердечную аритмию.
К слову, в этом же исследовании говорилось, что чаще всего от коронавируса умирают люди с сердечными болезнями.
На моем опыте я понял, что большинство людей на самом деле умирают от болезней сердца, а не от пневмонии,
– заявил Моххамад Маджид
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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