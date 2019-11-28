Обнаружили новые способности сперматозоидов

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Сперматозоиды могут конкурировать / pixabay.com

Испанские и шведские исследователи обнаружили, что сперматозоиды могут меняться, чтобы конкурировать со сперматозоидами другого самца того же вида.

На животных моделях взрослых рыбок данио (Danio rerio) исследователи обнаружили, что сперматозоиды изменяют свои характеристики, если они сталкиваются с жесткой конкуренцией.

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Модифицированные сперматозоиды плавали быстрее и оказались успешными в достижении яйцеклеток. Это установили исследователи из Университета Аликанте и Университета Упсалы.

Они сделали это открытие после помещения двух самцов рыбок с одной самкой. Они также выяснили, что такие радикальные изменения могут иметь негативные последствия для будущих поколений.

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Ученые пришли к выводу, что близость враждебного самца вызвала изменения в сперматозоидах рыбок данио. Сперма, полученная в условиях высокой конкуренции, имела меньшие головки, удлиненные промежуточные части и длиннее жгутики.

В дополнение к быстрому движению (по сравнению с обычными), эти сперматозоиды оказались более устойчивыми к вредному воздействию стресса в воде. Однако их ДНК оказалась уязвимой к повреждениям.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мир животных
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