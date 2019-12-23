24 канал техно lifestyle Экономика спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
more

Обнаружили, в каком случае витамин D не предотвращает перелома костей

25 Читати новину українською
Витамин D / Unsplash

Прием кальция и витамина D может помочь пожилым людям уменьшить риск перелома костей, но сам витамин D не может этого сделать.

Кальций имеет решающее значение для построения и поддержки костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций и поддерживает функции мышц, сообщает JAMA Network Open.

К теме: Какие дозы витамина D навредят костям

Комбинированное лечение как кальцием, так и витамином D уменьшает риск перелома бедра на одну шестую. Такое лечение является более полезным, чем прием стандартных доз витамина D,
– рассказывает доктор Роберт Кларк, профессор эпидемиологии и медицины общественного здоровья в Оксфорде.

Специалисты изучили результаты 11 исследований, в ходе которых испытывали отдельное действие витамина D, а также совместное действие витамина D и кальция. Средний возраст участников исследования колебался от 62 до 85 лет.

Ефективність вітаміну D
Если полноценно питаться – витамин D не нужен

В целом, люди, которые получали кальций и витамин D, имели на 16% меньший риск перелома бедра, чем те, которые получали плацебо либо не лечились вообще. Риск перелома костей у людей, которые потребляли обе добавки, был ниже на 6%.

Чтобы сохранить костную массу и прочность мышц, люди должны регулярно выполнять физические упражнения в вертикальном положении: бег, прыжки на скакалке, танцы и тому подобное. Избегание курения и чрезмерного употребления алкоголя тоже являются критически важными факторами для предотвращения ломкости костей.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
23 декабря
9301
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний исследования Лекарства
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
20 декабря 17:30 8 публикаций о здоровье, от которых больше всего "бомбануло" в 2019 году
Анастасія Кушпіт 571
18 декабря 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
Вероніка Климська 699
17 декабря 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 285
17 декабря 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 281
17 декабря 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 695
Новости
Больше новостей
Залиште відгук