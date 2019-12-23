Обнаружили, в каком случае витамин D не предотвращает перелома костей

Прием кальция и витамина D может помочь пожилым людям уменьшить риск перелома костей, но сам витамин D не может этого сделать.

Кальций имеет решающее значение для построения и поддержки костей, а витамин D помогает организму усваивать кальций и поддерживает функции мышц, сообщает JAMA Network Open.

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Комбинированное лечение как кальцием, так и витамином D уменьшает риск перелома бедра на одну шестую. Такое лечение является более полезным, чем прием стандартных доз витамина D,

– рассказывает доктор Роберт Кларк, профессор эпидемиологии и медицины общественного здоровья в Оксфорде.

Специалисты изучили результаты 11 исследований, в ходе которых испытывали отдельное действие витамина D, а также совместное действие витамина D и кальция. Средний возраст участников исследования колебался от 62 до 85 лет.



Если полноценно питаться – витамин D не нужен

В целом, люди, которые получали кальций и витамин D, имели на 16% меньший риск перелома бедра, чем те, которые получали плацебо либо не лечились вообще. Риск перелома костей у людей, которые потребляли обе добавки, был ниже на 6%.

Чтобы сохранить костную массу и прочность мышц, люди должны регулярно выполнять физические упражнения в вертикальном положении: бег, прыжки на скакалке, танцы и тому подобное. Избегание курения и чрезмерного употребления алкоголя тоже являются критически важными факторами для предотвращения ломкости костей.

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