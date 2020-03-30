Коронавирус в Одессе: на COVID-19 заболел еще один человек

У жителя города Южный, Одесской области, тест на коронавирус показал положительный результат. Следовательно, в области зафиксировали уже 9 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в фейсбуке сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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30 марта COVID-19 подтвердили у мужчины 1974 года рождения. Вернувшись из-за границы, он почувствовал симптомы простуды и дистанционно обратился к семейному врачу.

Больного госпитализировали и установили круг его контактных лиц – 37 человек.

Сколько человек заболели коронавирусом в Одессе

25 марта в Одессе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина 1963 года рождения, который вместе с женой вернулся из Италии. Известно, что больного госпитализировали в Киев. В тот же день наличие инфекции обнаружили у жены первого больного. Женщину 1965 года рождения тоже госпитализировали в столицу. Также 25 марта коронавирус подтвердили у мужчины 1973 года рождения, который накануне вернулся из Германии. 26 марта коронавирус диагностировали у мужчины 1983 года рождения, который вернулся из США. В тот же день COVID-19 обнаружили у юноши 1995 года рождения. Известно, что он тоже вернулся из США. 27 марта диагноз установили шестому человеку. Заболела женщина 1963 года рождения, которая вернулась из Франции. 28 марта болезнь обнаружили в одесситки 1988 года рождения, после чего ее госпитализировали в больницу. В сообщении отметили, что больная вернулась из Турции. Восьмой человек, который заболел COVID-19, не был за границей. Женщина 1952 года рождения заразилась в Украине. Ее госпитализировали в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония. 29 марта коронавирус обнаружили у жителя города Южный 1974 года рождения. Известно, что он вернулся из-за границы, после чего почувствовал недомогание.

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