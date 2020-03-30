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Коронавирус в Одессе: на COVID-19 заболел еще один человек

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Коронавирус в Одессе / Getty Images

У жителя города Южный, Одесской области, тест на коронавирус показал положительный результат. Следовательно, в области зафиксировали уже 9 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в фейсбуке сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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30 марта COVID-19 подтвердили у мужчины 1974 года рождения. Вернувшись из-за границы, он почувствовал симптомы простуды и дистанционно обратился к семейному врачу.

Больного госпитализировали и установили круг его контактных лиц – 37 человек.

Сколько человек заболели коронавирусом в Одессе

  1. 25 марта в Одессе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина 1963 года рождения, который вместе с женой вернулся из Италии. Известно, что больного госпитализировали в Киев.
  2. В тот же день наличие инфекции обнаружили у жены первого больного. Женщину 1965 года рождения тоже госпитализировали в столицу.
  3. Также 25 марта коронавирус подтвердили у мужчины 1973 года рождения, который накануне вернулся из Германии.
  4. 26 марта коронавирус диагностировали у мужчины 1983 года рождения, который вернулся из США.
  5. В тот же день COVID-19 обнаружили у юноши 1995 года рождения. Известно, что он тоже вернулся из США.
  6. 27 марта диагноз установили шестому человеку. Заболела женщина 1963 года рождения, которая вернулась из Франции.
  7. 28 марта болезнь обнаружили в одесситки 1988 года рождения, после чего ее госпитализировали в больницу. В сообщении отметили, что больная вернулась из Турции.
  8. Восьмой человек, который заболел COVID-19, не был за границей. Женщина 1952 года рождения заразилась в Украине. Ее госпитализировали в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония.
  9. 29 марта коронавирус обнаружили у жителя города Южный 1974 года рождения. Известно, что он вернулся из-за границы, после чего почувствовал недомогание.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Одессы Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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