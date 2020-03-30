Коронавирус в Одессе: на COVID-19 заболел еще один человек
У жителя города Южный, Одесской области, тест на коронавирус показал положительный результат. Следовательно, в области зафиксировали уже 9 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом в фейсбуке сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
К теме Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
30 марта COVID-19 подтвердили у мужчины 1974 года рождения. Вернувшись из-за границы, он почувствовал симптомы простуды и дистанционно обратился к семейному врачу.
Больного госпитализировали и установили круг его контактных лиц – 37 человек.
Сколько человек заболели коронавирусом в Одессе
- 25 марта в Одессе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина 1963 года рождения, который вместе с женой вернулся из Италии. Известно, что больного госпитализировали в Киев.
- В тот же день наличие инфекции обнаружили у жены первого больного. Женщину 1965 года рождения тоже госпитализировали в столицу.
- Также 25 марта коронавирус подтвердили у мужчины 1973 года рождения, который накануне вернулся из Германии.
- 26 марта коронавирус диагностировали у мужчины 1983 года рождения, который вернулся из США.
- В тот же день COVID-19 обнаружили у юноши 1995 года рождения. Известно, что он тоже вернулся из США.
- 27 марта диагноз установили шестому человеку. Заболела женщина 1963 года рождения, которая вернулась из Франции.
- 28 марта болезнь обнаружили в одесситки 1988 года рождения, после чего ее госпитализировали в больницу. В сообщении отметили, что больная вернулась из Турции.
- Восьмой человек, который заболел COVID-19, не был за границей. Женщина 1952 года рождения заразилась в Украине. Ее госпитализировали в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония.
- 29 марта коронавирус обнаружили у жителя города Южный 1974 года рождения. Известно, что он вернулся из-за границы, после чего почувствовал недомогание.
Читайте также Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить COVID-2019
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Максима Степанова назначили министром здравоохранениясегодня , 16:46
-
Емец обвинил в своей отставке Ульяну Супрунсегодня , 18:02
-
В мире заканчиваются презервативы из-за коронавирусасегодня , 09:11
-
От коронавируса в Украине умерли уже 11 человексегодня , 10:02
-
Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украинесегодня , 14:11
-
В Германии значительно увеличилось количество больных коронавирусомсегодня , 11:57