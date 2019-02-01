Одного слова достаточно, чтобы определить особенности характера

Люди могут определить черты характера собеседника по одному слову.

За основу исследования взяли метод главных компонентов, который предусматривает определение двух характеристик человеческого характера: доброжелательности и влиятельности, пишет научный журнал Scientific Reports.

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В первом исследовании приняли участие 279 человек, каждый из них прослушал поздравление от 64 испаноязычных людей. Затем участников попросили оценить каждый из голосов: кому он принадлежит, склонен ли человек к агрессии, привлекательный или, доброжелательный, уверенный, влиятельный. Добровольцам нужно было поставить от 1 до 8 баллов по каждому параметру.

Во втором исследовании участвовали 305 испанцев - на этот раз они слушали 64 записи англоязычных шотландцев.

Всех людей на записях в каждом из экспериментов ученые предварительно разделили по чертам характера, а затем подсчитали, справились ли с определением добровольцы.

Исследователи пришли к выводу, что люди способны определить основные особенности характера человека только по одному слову, причем эта способность сохраняется даже у носителей разных языков.

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