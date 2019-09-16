Одобрили первые в мире лекарства от аллергии на арахис

Аллергия на арахис, последствия которой часто бывают крайне тяжелыми, считается одной из самых распространенных аллергий в мире. Она является основной причиной смертей в США. Проблема состоит не столько в употреблении ореха в чистом виде, сколько в присутствии его в небольших количествах в другой пище.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первые в мире лекарства от аллергии на арахис, говорится на сайте компании Aimmune Therapeutics.

Читайте также: Советы аллергикам: как уменьшить симптомы заболевания

Консультативный комитет проголосовал за антианафилактический препарат Palforzia (известный также как AR101),

Palforzia – это пероральная иммунотерапия, состоящий из фиксированных доз порошкообразного арахиса. Пациент должен употреблять небольшое количество арахисового белка, постепенно увеличивая дозу. В результате организм должен привыкнуть к этому белку и прекратить реагировать на него бурной аллергической реакцией.

Препарат не направлен на лечение аллергии на арахис. Клинические испытания показали, что у пациентов, потребляющих небольшие дозы вещества, на которые у них аллергия, впоследствии снижается чувствительность и вероятность или тяжесть реакции.



Palforzia – первые в мире утвержденные лекарства от аллергии на арахис

Специалисты говорят, что расширенная терапия приведет к тому, что пациенты смогут переносить один арахисовый белок, который вызывает анафилактическую реакцию, защищая их от пищи, на которую имеется аллергическая реакция.

При шестимесячном лечении человек сможет есть эквивалент, равный двум орешкам арахиса без вреда для здоровья.

Ожидается, что решение о производстве лекарств примут в 2020 году.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.