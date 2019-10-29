Опасен ли псориаз: симптомы и лечение

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Псориаз: причины возникновения и лечение
Псориаз: причины возникновения и лечение / 24apteka.com.ua

29 октября отмечают Всемирный день псориаза. Это хроническое заболевание, которое поражает кожу, ногти и суставы. Обычно, надоедливая болезнь проявляется в виде сыпи из бляшек розового или красного цвета.

Что такое псориаз?

Псориаз – это заболевание, которое поражает кожу, делая ее грубой и красной. Часто на месте покраснения появляются белые чешуйки. Этим болеют примерно 5% взрослого населения, рассказал Филипп Кузьменко.

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По каким-то причинам иммунная система дает неправильные сигналы клеткам верхних слоев кожи, и те начинают усиленно делиться, образуя бляшки. При этом клетки делятся чаще, а живут меньше – отсюда и шелушение.

Причины возникновения

Врачи понятия не имеют, что является причиной псориаза. Скорее всего, это генетическое заболевание (у 40% больных псориазом болели родственники), но есть и факторы риска:

  1. стресс;
  2. курение;
  3. ожирение;
  4. алкоголь.

Псоріаз - симптоми та лікування

Каковы симптомы псориаза?

Появление на коже сухих, красных и покрытых белыми чешуйками областей.
Как правило, высыпания появляются на коже головы, гениталиях, локтях и т. п.
Зуд в местах высыпания.
Проблемы с ногтями.

Диагностика псориаза

Обычно, высыпания очень характерны и диагноз не вызывает сомнений после осмотра врача. Если они сомневаются, то могут взять кусок отмершей кожи на анализы, действительно ли это псориаз.

Что делать? Используйте густые увлажняющие кремы для кожи для уменьшение зуда.

Лечение псориаза

Полностью вылечить псориаз нельзя. Но его можно ввести в ремиссию. В первую очередь нужно устранить факторы риска.

Затем, бляшки можно мазать разными мазями:

Гормональные мази (кортикостероиды) – основа местного лечения. Замедляют рост клеток и уменьшают воспаление.

Местные синтетические аналоги витамина D.

Ретиноиды – препараты на основе витамина А.

Ингибиторы кальциневрина – местные иммуносупрессоры (подавляющие иммунитет).

Зволожувальні креми можуть знімати симптоми псоріазу
Увлажняющие кремы могут снимать симптомы псориаза

Также может помочь прием витаминов группы D (есть данные, что его дефицит провоцирует псориаз, но это не точно) и ультрафиолетовый свет.

Лекарства, которые используют в тяжелых случаях:

  1. Иммуносупрессоры (Метотрексат) – чтобы повлиять на иммунитет. Беда в том, что вместе с этим он и от болячек защищать будет хуже.
  2. Рекомбинантные моноклональные антитела (Адалимумаб) – тоже по сути иммуносупрессоры.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина
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