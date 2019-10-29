Опасен ли псориаз: симптомы и лечение

29 октября отмечают Всемирный день псориаза. Это хроническое заболевание, которое поражает кожу, ногти и суставы. Обычно, надоедливая болезнь проявляется в виде сыпи из бляшек розового или красного цвета.

Что такое псориаз?

Псориаз – это заболевание, которое поражает кожу, делая ее грубой и красной. Часто на месте покраснения появляются белые чешуйки. Этим болеют примерно 5% взрослого населения, рассказал Филипп Кузьменко.

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По каким-то причинам иммунная система дает неправильные сигналы клеткам верхних слоев кожи, и те начинают усиленно делиться, образуя бляшки. При этом клетки делятся чаще, а живут меньше – отсюда и шелушение.

Причины возникновения

Врачи понятия не имеют, что является причиной псориаза. Скорее всего, это генетическое заболевание (у 40% больных псориазом болели родственники), но есть и факторы риска:

стресс; курение; ожирение; алкоголь.

Каковы симптомы псориаза?

Появление на коже сухих, красных и покрытых белыми чешуйками областей.

Как правило, высыпания появляются на коже головы, гениталиях, локтях и т. п.

Зуд в местах высыпания.

Проблемы с ногтями.

Диагностика псориаза

Обычно, высыпания очень характерны и диагноз не вызывает сомнений после осмотра врача. Если они сомневаются, то могут взять кусок отмершей кожи на анализы, действительно ли это псориаз.

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Что делать? Используйте густые увлажняющие кремы для кожи для уменьшение зуда.

Лечение псориаза

Полностью вылечить псориаз нельзя. Но его можно ввести в ремиссию. В первую очередь нужно устранить факторы риска.

Затем, бляшки можно мазать разными мазями:

Гормональные мази (кортикостероиды) – основа местного лечения. Замедляют рост клеток и уменьшают воспаление.

Местные синтетические аналоги витамина D.

Ретиноиды – препараты на основе витамина А.

Ингибиторы кальциневрина – местные иммуносупрессоры (подавляющие иммунитет).



Увлажняющие кремы могут снимать симптомы псориаза

Также может помочь прием витаминов группы D (есть данные, что его дефицит провоцирует псориаз, но это не точно) и ультрафиолетовый свет.

Лекарства, которые используют в тяжелых случаях:

Иммуносупрессоры (Метотрексат) – чтобы повлиять на иммунитет. Беда в том, что вместе с этим он и от болячек защищать будет хуже. Рекомбинантные моноклональные антитела (Адалимумаб) – тоже по сути иммуносупрессоры.

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