Опасная болезнь "помолодела" из-за эпидемии ожирения

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Опасная болезнь "помолодела" из-за эпидемии ожирения
Опасная болезнь "помолодела" из-за эпидемии ожирения / healthcarelinensg.com

Американские ученые обнаружили новую связь между развитием онкозаболеваний и возрастом больных – и выяснили, что рак молодеет.

Эксперты из Кейсовского университета Западного резервного района и Кейсовского многопрофильного центра рака в Огайо проанализировали базы данных Национального института рака, пишет журнал JAMA Network Open.

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Они разделили онкозаболевания на 2 группы, которые ассоциируются и не ассоциируются с ожирением:

1) Ассоциируются с ожирением: рак толстой и прямой кишки (в сочетании с колоректальным), молочной железы, матки, яичников, желчного пузыря и сопутствующих органов, пищевода, желудка, печени и ее протоков, поджелудочной железы, почек и лоханок, щитовидной железы и множественная миелома.

2) Не ассоциируются с ожирением: рак легких, головного мозга и меланома.

Виды рака, которые отнесли к первой группе, помолодели: раньше они чаще встречались у пациентов старше 65 лет.

Больше всего изменения коснулись людей в возрасте 50-64 лет, а меньше всего – людей в возрасте 20-49 лет. Больше всего возросло количество случаев рака, который связан с ожирением.

Найбільше
Больше всего "омоложение" рака коснулось людей в возрасте 50-64 лет

Такие изменения, по заключению американских ученых, связывают с развитием пандемии ожирения.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение исследования Онкозаболевания Ожирение
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