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Определили, для кого коронавирус Covid-19 самый опасный

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Опасность Covid-19 / NIAID

Китайские специалисты заявили о том, что люди с онкологией имеют большой шанс заразиться коронавирусом Covid-19. Кроме того, для них он может стать смертельно опасным.

Риск заразиться значительно повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты по онкологии, пишет The Lancet Oncology.

К теме: Коронавирус не столь опасен, как считалось ранее

Медики отмечают, что онкобольным, заразившимся Covid-19, необходим усиленный уход и постоянное наблюдение медперсонала.

Специалисты считают, что во время вспышки коронавируса плановую терапию и операцию необходимо перенести на потом. По их мнению, это поможет пациентам уберечься от заражения.

Напомним, что чаще всего от осложнений из-за коронавируса умирают пожилые люди. Также оказалось, что мужчины чаще умирают от Covid-19 (2,8%), чем женщины (1,7%).

Что известно о коронавирусе Covid-19

  • По состоянию на 18 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1873 человека. Общее количество инфицированных – более 70 тысяч человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • На круизном лайнере "Diamond Princess" на коронавирус заболели двое украинцев.
  • Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, в которой свирепствует эпидемия.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Мифы и правда о коронавирусе / 24 канал

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье исследования Коронавирус 2020
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