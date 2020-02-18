Определили, для кого коронавирус Covid-19 самый опасный
Китайские специалисты заявили о том, что люди с онкологией имеют большой шанс заразиться коронавирусом Covid-19. Кроме того, для них он может стать смертельно опасным.
Риск заразиться значительно повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты по онкологии, пишет The Lancet Oncology.
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Медики отмечают, что онкобольным, заразившимся Covid-19, необходим усиленный уход и постоянное наблюдение медперсонала.
Специалисты считают, что во время вспышки коронавируса плановую терапию и операцию необходимо перенести на потом. По их мнению, это поможет пациентам уберечься от заражения.
Напомним, что чаще всего от осложнений из-за коронавируса умирают пожилые люди. Также оказалось, что мужчины чаще умирают от Covid-19 (2,8%), чем женщины (1,7%).
Что известно о коронавирусе Covid-19
- По состоянию на 18 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1873 человека. Общее количество инфицированных – более 70 тысяч человек по всему миру.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
- На круизном лайнере "Diamond Princess" на коронавирус заболели двое украинцев.
- Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, в которой свирепствует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе / 24 канал
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