Опровергли главный миф о вреде кофе

Эксперты из Великобритании выяснили, что частое употребление кофе не несет опасности для кровеносных сосудов.

В исследовании ученых из Лондонского университета королевы Марии приняли участие восемь тысяч человек, пишет MedicalXpress.

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Их разделили на три группы в зависимости от количества чашек в день:

те, кто пьет чашку кофе в день, но не каждый день; те. кто пьет две-три чашки в день; те, кто пьет более трех чашки в день.

Люди, которые выпивают более 25 чашек кофе в день, в исследовании не участвовали. При этом ученые учитывали такие факторы, как возраст, курение, диета и артериальное давление.

Результаты исследования показали, что даже 25 чашек кофе ежедневно не приводят к уменьшению эластичности артерий.

Даже огромные объемы кофе (от 5 до 25 чашек в день) влияют на эластичность артерий точно так же, как и одна-единственная порция напитка.

Люди, которые употребляли больше кофе, чаще оказывались курильщиками мужчинами, и регулярнее употребляли алкоголь. Это может объяснить, почему раньше была связь между высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большими ежедневными дозами тонизирующего напитка.

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