Опровергли главный миф о вреде кофе

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Опровергли главный миф о вреде кофе
Опровергли главный миф о вреде кофе / unsplash.com

Эксперты из Великобритании выяснили, что частое употребление кофе не несет опасности для кровеносных сосудов.

В исследовании ученых из Лондонского университета королевы Марии приняли участие восемь тысяч человек, пишет MedicalXpress.

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Их разделили на три группы в зависимости от количества чашек в день:

  1. те, кто пьет чашку кофе в день, но не каждый день;
  2. те. кто пьет две-три чашки в день;
  3. те, кто пьет более трех чашки в день.

Люди, которые выпивают более 25 чашек кофе в день, в исследовании не участвовали. При этом ученые учитывали такие факторы, как возраст, курение, диета и артериальное давление.

via GIPHY

Результаты исследования показали, что даже 25 чашек кофе ежедневно не приводят к уменьшению эластичности артерий.

Даже огромные объемы кофе (от 5 до 25 чашек в день) влияют на эластичность артерий точно так же, как и одна-единственная порция напитка.

Люди, которые употребляли больше кофе, чаще оказывались курильщиками мужчинами, и регулярнее употребляли алкоголь. Это может объяснить, почему раньше была связь между высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большими ежедневными дозами тонизирующего напитка.

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Теги: Сердечно-сосудистые заболевания исследования Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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