Если у вас есть проблемы с кожей это не значит, что вам нельзя набивать татуировки. Но к этому нужно тщательно подготовиться, это на всю жизнь.

Прежде, чем решиться на татуировку с любыми кожными болезнями или же для сокрытия дефектов – нужно оценить текущее состояние кожи. В этом поможет дерматолог, он также расскажет обо всех возможных последствиях.

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Также нужно найти сертифицированного мастера тату, который имеет опыт с клиентами, имеющими кожные заболевания. А еще стоит привиться от гепатита B, отмечает врач Виктория Миронюк

При обострении болезни татуировки наносить нельзя, поэтому стоит дождаться устойчивой ремиссии и чистой кожи.

Поинтересуйтесь у мастера, использует ли он одноразовые, стерильные иглы, индивидуальные чернила и как проходит обработка инструментов, рук мастера и тому подобное.

Очень важно обсудить уход за кожей после татуировки с мастером и как лечить возможные реакции с дерматологом.

Несмотря на то, что кожа такого человека уже чувствительная, то она в группе повышенного риска к развитию таких побочных эффектов:

усиленный зуд во время заживления кожи,

инфекция кожи,

обострение существующего заболевания,

гипер– или гипопигментация, особенно если вы используете татуировки, как камуфляж для недостатков кожи вследствие заболевания,

аллергическая реакция на краски для татуировки,

рубцы вследствие ненадлежащего заживления раны после нанесения тату.



Опровергли миф о татуировках

Обязательно обсудите с вашим мастером тату, какие чернила он использует. Для Вас они должны быть особыми – рассчитаными на чувствительную кожу. Если мастер не пользуется такими, то вам необходимо обсудить необходимость их предварительного заказа для вас.

Существует две пробы на проверку реакции на краску:

1) формуляр – мастер наносит краску непосредственно на кожу в запланированном месте для рисунка, не повреждая ее целостность.

2) проба "одной точки" – мастер татуирует вам 1 точку краской, которая будет использоваться, в запланированное место на коже.

Через 48 часов оценивается состояние кожи на наличие реакции (покраснение, шелушение, отек, зуд, обострение дерматологического заболевания).

Как ухаживать за тату

1. Снимите повязку через 24 часа или по указанию вашего художника.

2. Аккуратно очистите татуировку мокрой мягкой тканью или бумажным полотенцем. Не погружайте татуировку в воду.

3. Используйте заживляющие мази, которые порекомендовал вам мастер.

4. Через несколько дней перейдите на увлажняющий крем без аромата, чтобы минимизировать зуд.

5. Для заживления новой татуировки нужно минимум пару недель.

Врач может назначить гидрокортизоновый крем для облегчения зуда людям, которые склонны к аллергии и экземах (АТД), или рецептурные средства.



Как ухаживать за тату

Будьте внимательны к симптомам и своевременно обращайтесь за помощью.

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