Опровергнут еще один миф о передаче китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не нужно искать маску для своего четвероногого друга. Нет оснований считать, что коронавирус может передаться домашнему любимцу, например, коту или собаке.

Сейчас по сети распространяется множество фото, на которых люди выгуливают домашних животных с защитными масками, впрочем китайский коронавирус не передается домашним животным, уверяет ВОЗ.

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ВОЗ отмечает, что в настоящее время нет никаких данных о том, что домашние животные, такие как собаки или кошки, могут заразиться новым коронавирусом.

Однако, чтобы обезопасить себя, необходимо каждый раз мыть руки с мылом после контакта с любимцами. Ведь это защищает вас от различных распространенных бактерий, таких как E.coli и Salmonella.



Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

Что надо знать про коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

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