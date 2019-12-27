Оральные контрацептивы могут влиять на размер гипоталамуса

Управление по контролю за продуктами и лекарствами впервые одобрило оральные контрацептивы в 1960-ых годах. Но до этого исследования было мало опытов о влиянии противозачаточных таблеток на гипоталамус.

Оральные контрацептивы являются одними из самых популярных форм контроля над рождаемостью, но некоторые женщины используют их и для лечения широкого спектра состояний: нерегулярные менструации, прыщи, поликистоз яичников, эндометриоз и судороги, сообщает MedicalNewsToday.

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Для исследования ученые отобрали 50 здоровых женщин, 21 из которых употребляли противозачаточные таблетки.

Команда провела МРТ-сканирование, чтобы посмотреть на мозг каждой из 50 женщин. Впоследствии они использовали проверенную методологию для измерения объема гипоталамуса.



Гипоталамус человека / medicalnewstoday

Исследователи обнаружили, что женщины, принимающие противозачаточные таблетки, имеют значительно меньший гипоталамус чем те, которые не пользуются оральными контрацептивами.

Несмотря на это, исследование не показало связи между объемом гипоталамуса и когнитивными способностями или способностью мыслить. Предыдущие исследования предполагают, что существует связь между меньшим объемом гипоталамуса и уменьшением гнева.

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