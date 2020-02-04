От анорексии умерла 19-летняя девушка: перед смертью ее вес был 29 килограммов
На Прикарпатье от анорексии умерла студентка. При росте 168 сантиметров девушка весила всего 29 килограммов.
19-летняя студентка до последнего отказывалась от лечения и пищи, сообщает ТСН.
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Родители привезли больную дочь в одну из специализированных больниц в Киевской области. Состояние девушки было критическим. Врачи сразу предупредили, что при таком состоянии выживают единицы.
19-летняя студентка прожила в больнице две недели, даже смогла набрать несколько килограммов. Но процессы в организме, которые были вызваны сверхжесткой диетой, были необратимы. Врачам спасти девушку не удалось.
19-летняя девушка умерла от анорексии на Прикарпатье – видео:
Анорексия – что это?
Анорексия – это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, поэтому на ранних этапах ее можно остановить. И если ее вовремя не вылечить, последствия могут привести к смерти.
Физические симптомы анорексии:
- потеря веса;
- слабость, быстрая утомляемость;
- бессонница;
- частые головокружения, вплоть до потери сознания;
- ломкость и выпадение волос;
- сухость кожи;
- ногти голубого цвета, часто с белыми пятнышками;
- участились запоры и боли в животе;
- прекращение менструации у девушек;
- нетерпимость к холоду;
- пониженное кровяное давление;
- разрушение зубов из-за регулярных попыток вызвать рвоту.
Эмоциональные и поведенческие симптомы анорексии:
- Человек постоянно пропускает приемы пищи, аргументируя тем, что у него нет желания есть.
- Слишком строгий контроль калорий. Рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.
- Ложь о количестве съеденной пищи.
- Человек также может испытывать такие симптомы как подавленное настроение, раздражительность, теряется интерес к сексу.
- Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.
- Стремление разделить порцию пищи с кем-то.
- Желание носить мешковатую или многослойную одежду, чтобы скрыть недостатки фигуры.
- Страх перед тем, чтобы стать на весы в общественном месте (в спортзале, на приеме у врача).
- Отказ от пищи в общественных местах, поскольку в кафе и ресторанах сложно проконтролировать калорийность пищи. Кроме того, не так просто вызвать рвоту, если человек подсел на этот способ избавления от "лишних" калорий.
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