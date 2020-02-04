От анорексии умерла 19-летняя девушка: перед смертью ее вес был 29 килограммов

На Прикарпатье от анорексии умерла студентка. При росте 168 сантиметров девушка весила всего 29 килограммов.

19-летняя студентка до последнего отказывалась от лечения и пищи, сообщает ТСН.

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Родители привезли больную дочь в одну из специализированных больниц в Киевской области. Состояние девушки было критическим. Врачи сразу предупредили, что при таком состоянии выживают единицы.

19-летняя студентка прожила в больнице две недели, даже смогла набрать несколько килограммов. Но процессы в организме, которые были вызваны сверхжесткой диетой, были необратимы. Врачам спасти девушку не удалось.

19-летняя девушка умерла от анорексии на Прикарпатье – видео:

Анорексия – что это? Анорексия – это болезнь, которая характеризуется резким снижением веса. Как и большинство неврологических расстройств, анорексия развивается постепенно, поэтому на ранних этапах ее можно остановить. И если ее вовремя не вылечить, последствия могут привести к смерти.

Физические симптомы анорексии:

потеря веса;

слабость, быстрая утомляемость;

бессонница;

частые головокружения, вплоть до потери сознания;

ломкость и выпадение волос;

сухость кожи;

ногти голубого цвета, часто с белыми пятнышками;

участились запоры и боли в животе;

прекращение менструации у девушек;

нетерпимость к холоду;

пониженное кровяное давление;

разрушение зубов из-за регулярных попыток вызвать рвоту.

Эмоциональные и поведенческие симптомы анорексии: