От депрессии может спасти назальный спрей

Американская компания Johnson & Johnson создала назальный спрей для лечения клинической депрессии у пациентов с суицидальными наклонностями.

Независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже рекомендовал зарегистрировать лекарство на территории страны, пишет NDCNews.

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Действующее вещество разработки – ескетамин (esketamine), более сильная форма кетамина.

Кетамин – что это? Его широко применяли для анестезии. Он также распространен как наркотик в клубной субкультуре. Это один из немногих легальных наркотиков, который можно приобрести в аптеке. Побочными эффектами являются повышение артериального давления на 20%-30%, что приводит к его использованию в случае массивного кровотечения.

В конца 2017 года года компания Johnson & Johnson завершила клинические исследования III фазы. В ней приняли участие более 1,7 тысячи человек.

Во время заседания консультативной группы представители компании рассказали о результатах исследований. С пяти серий экспериментов положительный результат показали только две.

Депрессия – симптомы • угнетение;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница;

• низкая концентрация;

• потеря аппетита;

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

К тому же, пациенты, которые принимали ескетамин, сообщили о незначительном улучшении по сравнению с участниками контрольной группы, принимавших плацебо.

Группа FDA большинством голосов рекомендовала одобрить препарат. Другие члены не были в восторге от разработки, поскольку она вызывала побочные эффекты – временные галлюцинации и нарушение работы сознания.

Окончательно одобрят препарат или нет 4 марта.

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