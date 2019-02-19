От депрессии может спасти назальный спрей

9 Читати новину українською
От депрессии может спасти назальный спрей
От депрессии может спасти назальный спрей / verywellhealth.com

Американская компания Johnson & Johnson создала назальный спрей для лечения клинической депрессии у пациентов с суицидальными наклонностями.

Независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже рекомендовал зарегистрировать лекарство на территории страны, пишет NDCNews.

Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств

Действующее вещество разработки – ескетамин (esketamine), более сильная форма кетамина.

 
Кетамин – что это?

Его широко применяли для анестезии. Он также распространен как наркотик в клубной субкультуре. Это один из немногих легальных наркотиков, который можно приобрести в аптеке.

Побочными эффектами являются повышение артериального давления на 20%-30%, что приводит к его использованию в случае массивного кровотечения.

В конца 2017 года года компания Johnson & Johnson завершила клинические исследования III фазы. В ней приняли участие более 1,7 тысячи человек.

Во время заседания консультативной группы представители компании рассказали о результатах исследований. С пяти серий экспериментов положительный результат показали только две.

 
Депрессия – симптомы
угнетение;
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.

К тому же, пациенты, которые принимали ескетамин, сообщили о незначительном улучшении по сравнению с участниками контрольной группы, принимавших плацебо.

Группа FDA большинством голосов рекомендовала одобрить препарат. Другие члены не были в восторге от разработки, поскольку она вызывала побочные эффекты – временные галлюцинации и нарушение работы сознания.

Окончательно одобрят препарат или нет 4 марта.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Россия пыталась захватить Крым еще 25 лет назад: Гордон рассказал детали
сегодня
579
Теги: Здоровье Психология Депрессия исследования
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
26350
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 284
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 560
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 459
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 2627
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1915
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук