От депрессии может спасти назальный спрей
Американская компания Johnson & Johnson создала назальный спрей для лечения клинической депрессии у пациентов с суицидальными наклонностями.
Независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже рекомендовал зарегистрировать лекарство на территории страны, пишет NDCNews.
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Действующее вещество разработки – ескетамин (esketamine), более сильная форма кетамина.
Его широко применяли для анестезии. Он также распространен как наркотик в клубной субкультуре. Это один из немногих легальных наркотиков, который можно приобрести в аптеке.
Побочными эффектами являются повышение артериального давления на 20%-30%, что приводит к его использованию в случае массивного кровотечения.
В конца 2017 года года компания Johnson & Johnson завершила клинические исследования III фазы. В ней приняли участие более 1,7 тысячи человек.
Во время заседания консультативной группы представители компании рассказали о результатах исследований. С пяти серий экспериментов положительный результат показали только две.
• потеря интереса;
• невозможность испытывать радость;
• уменьшение жизненной энергии, пассивность;
• тревога;
• сонливость или бессонница;
• низкая концентрация;
• потеря аппетита;
• низкая самооценка;
• чувство вины или отчаяния;
• мысли о самоубийстве.
К тому же, пациенты, которые принимали ескетамин, сообщили о незначительном улучшении по сравнению с участниками контрольной группы, принимавших плацебо.
Группа FDA большинством голосов рекомендовала одобрить препарат. Другие члены не были в восторге от разработки, поскольку она вызывала побочные эффекты – временные галлюцинации и нарушение работы сознания.
Окончательно одобрят препарат или нет 4 марта.
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