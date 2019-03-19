От каких диетических продуктов нужно отказаться

Диетическая пища, обезжиренные продукты. Эти товары можно увидеть в магазинах и супермаркетах. И действительно ли такое питание поможет похудеть?

Врач-диетолог Екатерина Павлова отмечает, что когда мы видим надписи 0% жира, без калорий, просто сходим с ума и тянемся за этой продукцией неосознанно.

Читайте также: Действительно ли вреден хлеб на дрожжах: ответ Супрун

"Диета — это модно", все "сидят на диете" и помешаны на своем рационе. Но иногда это выходит боком. Ведь не все "диетические" продукты так полезны, как того хотелось бы.

Какие диетические продукты не стоит покупать

1. Молочную продукцию 0% жирности. В ней нет смысла, кальций не усваивается без жиров.

2. Фруктозу (все что в отделе для диабетиков с фруктозой). Вредна для всего организма, вызывает ожирение печени.

3. Соки-фреши из сладких фруктов, потому что там содержится большое количество фруктозы.



Какие диетические продукты не стоит покупать

4. Хлопья на завтрак фитнес. Чаще всего в их составе есть сахар, поэтому большой пользы они не приносят.

5. Хлеб с отрубями. Часто это обычный белый хлеб, отруби там играют небольшую роль. Лучше выбрать цельнозерновой хлеб.

6. "Легкий" майонез. Такие продукты часто содержат растительные гидрогенизированные жиры вместо обычных.

7. Хлебцы (кроме цельнозерновых). В большинстве хлебцы содержат обычную муку.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.