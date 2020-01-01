От какого алкоголя пьянеют быстрее: рейтинг

Выбор алкогольного напитка перед новогодними праздниками довольно актуальный вопрос. Конечно, шампанское – это неизменно "праздничный напиток", кто-то его любит, кто-то символически поднимает бокал и не испытывает особой любви к "напитку с пузырьками".

Профессор из Университета Брайтона Хэл Сосабовски рассказал BBC Radio Five Live, какими напитками легче всего напиться и какие из них создают больше всего проблем на следующее утро.

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Главный определяющий фактор того, как вы себя будете чувствовать на следующее утро — крепость напитка.

В частности, пиво содержит примерно 5% спирта. Чтобы напиться, его нужно выпить много.

Самый "тяжелый" напиток – виски, в нем 40% крепости. Поэтому он вызывает жжение в желудке. Выпить много виски не так и просто.

Высокая вероятность напиться, если в вашем бокале херес или портвейн. Их крепость примерно 20%, поэтому когда в бокале пусто – вы, скорее всего, возьмете еще.

Газированного алкоголя вроде просеко или шампанского тоже можно перебрать, ведь такие напитки хочется пить быстрее. Поэтому действие первого бокала можно ощутить уже за 30-40 секунд.



Шампанское пьянит очень быстро/ФотоUnsplash

Хэл Сосабовски развеял миф о том, что стакан воды между бокалами алкоголя способен защитить от похмелья. Впрочем, вода оберегает от обезвоживания, которое вызывают спиртные напитки. Поэтому перед сном хорошо выпить большой стакан воды.

А чтобы не страдать от похмелья, эксперт посоветовал пить водку или напрочь отказаться от алкоголя.

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