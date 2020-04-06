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От коронавирус умрут до 100 тысяч американцев, – Билл Гейтс

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Смертность от коронавируса по прогнозам Гейтса / work.ua

Нынешние модели показывают, что от COVID-19 могут умереть до 240 тысяч жителей США. Основатель Microsoft считает, что цифра будет меньше 100 тысяч, если сохранится карантин.

Трамп на прошлой неделе прогнозировал, что в США вырастет смертность от коронавирусной инфекции. До того, как пойдет на спад, прогнозируется количество смертей от 100 до 240 тысяч, пишет Fox News.

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Если мы отнесемся к социальному дистанцированию должным образом, мы сможем выбраться из этой ситуации с количеством смертей гораздо меньше этого количества,
– заявил Билл Гейтс в воскресенье в интервью.

По его словам, если люди будут продолжать практиковать безопасное социальное дистанцирование и оставаться на карантине, случаи должны начать выравниваться к концу апреля.

Миллиардер считает, что все не вернется в нормальное русло до тех пор, пока не будет вакцины.

Билл Гейтс недавно заявил, что его благотворительный фонд финансирует создание нескольких вакцин против коронавируса.

При этом Гейтс отметил, что в конечном итоге будут выбраны одна или две вакцины. Экс-глава Microsoft считает, что на все это может уйти около полутора лет.

Гейтс сказал, что это не "худший случай". Он сослался на низкую смертность от COVID-19 по сравнению с таким заболеванием, как оспа.

По состоянию на 6 апреля в США коронавирусом заболели более 337 тысяч человек, более 9 600 – умерли. В стране объявили чрезвычайное положение. Для борьбы с пандемией привлекли военных. В Нью-Йорке, где эпицентр заболевания, разместили временные и мобильные морги – впервые с 11 сентября 2001 года.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Новости США Профилактика заболеваний Новости Здоровье Билл Гейтс Техно Здоровье
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