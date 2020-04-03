От коронавируса можно ожидать много "сюрпризов", – инфекционистка

Из-за того, что новый коронавирус COVID-19 пока что мало изучен, Украину могут ожидать сюрпризы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказала инфекционистка Ольга Голубовская.

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По ее словам, нет четких научных данных об этом вирусе.

Существуют только гипотезы, которые будут отмирать, возникать, потому что очень много неизвестного об этом вирусе. Он очень изменчив. Он сломал наши представления о классических инфекционных процессах. Для нас будут большие сюрпризы. Мы еще будем наблюдать за последствиями этого заболевания,

– считает врач.



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