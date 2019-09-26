Отит: почему возникает сильная боль в ухе и как лечить

Отит – одна из самых частых причин обращения к педиатру. Он чаще всего возникает после простуды и проявляется сильной болью в ухе.

Отит – это воспаление уха. При этом в каждом ухе есть три отдела. Для удобства они называются ушами: наружное, среднее и внутреннее. Каждое из них может болеть отдельно, поэтому врачи выделяют три вида отита: наружный, средний и внутренний.

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Почему возникает отит?

И дети, и взрослые чаще всего болеют отитом во время или после простуды или гриппа. Это понятно, потому что главные причины отита среднего уха – это бактерии и вирусы.

Бактерии: пневмококк и гемофильная палочка. Ученые обнаруживают эти бактерии в жидкости, скопившейся в среднем ухе, в 60% случаев. Риск заболеть снижает вакцинация детей от пневмококка. После общего введения этой прививки в Швеции в 2009 году случаи среднего отита у детей до пяти лет снизились на 42%, с пяти до семнадцати – на 21%.

Вирусы: грипп и респираторно-синцитиальный – один из возбудителей ОРВИ.



Отитом чаще болеют дети

Симптомы отита у ребенка и взрослого различаются

У ребенка:

Температура выше 38°C;

Головная боль;

Боль в ушах. Малыши, которые еще не говорят, могут тянуть себя за уши, когда они болят;

Раздражительность, беспокойство, нарушение сна;

Сниженная активность;

Отсутствие аппетита и сложности с приемом пищи. При отите жевание и сосание усиливает боль, поэтому ребенок может отказываться от груди, а ребенок чуть старше – даже от любимой еды;

Рвота и понос;

Утечка жидкости из уха;

Ухудшение слуха. Заметить этот симптом у новорожденного сложно, старшие перестают отзываться.

У взрослого:

Боль в ушах;

Снижение слуха.

Температура выше 39,4°С, боль за ухом и паралич лица – признаки серьезных, но редких осложнений острого отита.



Отит вызывает сильную боль в ухе

Как лечить отит?

Первые симптомы отита часто возникают ночью, когда человек ложится спать и принимает горизонтальное положение.

Ребенок может разбудить вас плачем и жалобами на боль в ухе. Измерьте температуру, если она ниже 39°С, а других симптомов нет, дайте ребенку обезболивающее (ибупрофен или парацетамол), уложите спать, а утром сходите на прием к педиатру.

Если ухо заболело у вас, можно действовать так же: выпейте ибупрофен, парацетамол или аспирин и запишитесь к терапевту или ЛОРу.

При сильной боли, сопровождающейся высокой температурой, выделением гноя из слухового прохода, сильным отеком вокруг уха или другими тревожными симптомами, позвоните в "скорую".

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