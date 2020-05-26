Открыли новый половой гормон

Исследуя мутации рыб, биологи обнаружили фермент, который стимулирует их репродуктивные функции и работает как половой гормон. Открытие может пригодиться в лечении бесплодия у людей.

Канадские ученые из Оттавского университета вместе с коллегами из Института гидробиологии Китайской академии наук редактировали гены у рыбок данио и наблюдали, как мутации сказываются на спаривании особей, пишет PNAS.

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В одном из опытов ученые обнаружили, что изменение пептида секретогранина-2 приводило к тому, что внешне здоровые самцы переставали интересоваться самками и не оплодотворяли икринки.

Обычно через несколько минут после первой встречи самец следует за самкой, та выбрасывает яйцеклетки в воду, и самец их тут же оплодотворяет. В генетически модифицированных парах оплодотворение происходило только в одном из десяти случаев.



Рыбки помогли найти новый половой гормон / Фото rubkavdoma.com.ua

Уточняется, что секретогранин-2 – это большой белок, который необходим для нормального функционирования клеток мозга и для контроля таких функций организма, как рост и размножение. Этот белок есть не только у рыб, но и у других животных и человека.

Как это поможет людям

Ученые обнаружили, что он может быть разделен на части специальными ферментами, и что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции.

Ученым удалось частично восстановить половую функцию у генетически модифицированных рыб с помощью однократной инъекции пептида секретоневрина. Исследователи считают, что пептид действует на клетки мозга и гипофиза, увеличивая высвобождение гормонов.

Мы обнаружили новые гены, которые регулируют репродукцию, а пептид секретоневрина сам по себе является новым гормоном,

– заявляют ученые.

В перспективе исследователи планируют использовать генетически измененных рыбок данио как лабораторные модели для изучения других факторов, связанных с размножением.