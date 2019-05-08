Отравление угарным газом: как спастись

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Отравление угарным газом 2019: симптомы, первая помощь, лечение
Как спастись от угарного газа / pixabay.com

Огонь забирает меньше жизней, чем продукты, которые выбрасываются в результате горения. А именно от монооксида углерода или угарного газа

Угарный газ образуется, когда горит какой-то материал, но кислорода недостаточно, чтобы он сгорел полностью, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Почему угарный газ так опасен

При дыхании монооксид углерода связывается с гемоглобином – белок, который находится в эритроцитах и ​​переносит кислород. Проблема в том, что молекула CO образует более прочную связь с гемоглобином, чем кислород. В результате угарный газ, как пробка затыкает весь гемоглобин и не дает связываться с кислородом. Кислорода в крови становится мало, клетки начинают голодать.

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Человек при этом испытывает головокружение, слабость, нарушение концентрации внимания, тошнота, рвота. Важно помнить: отравление угарным газом происходит очень быстро – достаточно сделать несколько вдохов, чтобы отключиться, надышаться еще больше и погибнуть из-за повреждения клеток мозга.

Что делать?

Самая большая проблема, что молекула CO очень маленькая – никакие намоченные и прижатые к носу платки вас не спасут. Но из-за размеров, СО легче воздуха и скапливается под потолком. Поэтому если вы оказались в помещении, которое горит, нужно держать голову как можно ближе к полу и срочно эвакуироваться. По возможности задержите дыхание на столько, на сколько сможете.

Чадний газ може вбити дуже швидко
Угарный газ может убить очень быстро

Как лечить?

Антидота нет. Доврачебная помощь заключается в транспортировке пострадавшего подальше от источника угарного газа. В стационаре врачи будут насыщать кровь кислородом с помощью кислородного концентратора или аппарата искусственной вентиляции легких. Но к сожалению, если человек вдохнул слишком много дыма – спаси ее получается не всегда.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Советы Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
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