Ожидается, что 80% населения Мадрида будет инфицировано Covid-2019

Испания вторая страна в Европе и четвертая в мире по количеству инфицированных коронавирусом. У местной власти достаточно неутешительные прогнозы относительно того, как болезнь будет распространяться в дальнейшем.

Так, ожидается, что коронавируса заболеет каждый 8 из 10. Такой прогноз дала президенткой Мадридской общины Исабель Диас Аюсо, пишет CNN.

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Чиновница отметила, что многие перенесет эту болезнь "на ногах" и со слабыми симптомами. Однако болезнь будет смертельной для пожилых людей, которые составляют 15% населения столицы Испании.

За последние сутки в Испании обнаружили 3431 инфицированного. В течение суток умерли уже более 170 человек. Особенно тяжелая ситуация в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев.

По состоянию на 4:00 20 марта в Испании 18 тысяч 77 подтвержденных случаев, умерли 833 человека. За время распространения вируса выздоровели в Испании 1107 человек.

Что известно о распространении коронавируса в Испании