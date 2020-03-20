Ожидается, что 80% населения Мадрида будет инфицировано Covid-2019
Испания вторая страна в Европе и четвертая в мире по количеству инфицированных коронавирусом. У местной власти достаточно неутешительные прогнозы относительно того, как болезнь будет распространяться в дальнейшем.
Так, ожидается, что коронавируса заболеет каждый 8 из 10. Такой прогноз дала президенткой Мадридской общины Исабель Диас Аюсо, пишет CNN.
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Чиновница отметила, что многие перенесет эту болезнь "на ногах" и со слабыми симптомами. Однако болезнь будет смертельной для пожилых людей, которые составляют 15% населения столицы Испании.
За последние сутки в Испании обнаружили 3431 инфицированного. В течение суток умерли уже более 170 человек. Особенно тяжелая ситуация в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев.
По состоянию на 4:00 20 марта в Испании 18 тысяч 77 подтвержденных случаев, умерли 833 человека. За время распространения вируса выздоровели в Испании 1107 человек.
Что известно о распространении коронавируса в Испании
- Испания стала второй после Италии страной в Европе по количеству случаев заражения.
- На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение - закрыли все учебные заведения, рестораны, бары, магазины и общественные места. Работают только продуктовые супермаркеты и аптеки.
- Все частные медицинские учреждения перешли под государственный контроль для оказания помощи больным.
- Коронавирусом заболел лидер Каталонии Ким Торра.
- 21-летний испанский футболист Франциско Гарсия скончался от коронавируса.
- Региональные органы власти получили полномочия брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры.