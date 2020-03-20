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Ожидается, что 80% населения Мадрида будет инфицировано Covid-2019

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Испания вторая страна в Европе и четвертая в мире по количеству инфицированных коронавирусом. У местной власти достаточно неутешительные прогнозы относительно того, как болезнь будет распространяться в дальнейшем.

Так, ожидается, что коронавируса заболеет каждый 8 из 10. Такой прогноз дала президенткой Мадридской общины Исабель Диас Аюсо, пишет CNN.

Важно В Испании каждые 16 минут умирает больной от коронавируса: король обратился к нации

Чиновница отметила, что многие перенесет эту болезнь "на ногах" и со слабыми симптомами. Однако болезнь будет смертельной для пожилых людей, которые составляют 15% населения столицы Испании.

За последние сутки в Испании обнаружили 3431 инфицированного. В течение суток умерли уже более 170 человек. Особенно тяжелая ситуация в Мадриде, на который приходится большая часть смертельных случаев.

По состоянию на 4:00 20 марта в Испании 18 тысяч 77 подтвержденных случаев, умерли 833 человека. За время распространения вируса выздоровели в Испании 1107 человек.

Что известно о распространении коронавируса в Испании

 

  • Испания стала второй после Италии страной в Европе по количеству случаев заражения.
  • На прошлой неделе власти объявили чрезвычайное положение - закрыли все учебные заведения, рестораны, бары, магазины и общественные места. Работают только продуктовые супермаркеты и аптеки.
  • Все частные медицинские учреждения перешли под государственный контроль для оказания помощи больным.
  • Коронавирусом заболел лидер Каталонии Ким Торра.
  • 21-летний испанский футболист Франциско Гарсия скончался от коронавируса.
  • Региональные органы власти получили полномочия брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры.
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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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