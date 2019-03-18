Ожирение и диабет можно предотвратить: назвали простой способ

Американские исследователи нашли легкий способ побороть ожирение и предотвратить развитие диабета – употребление зеленого чая.

Ученые из Университета штата Огайо в США оценили влияние 2% экстракта зеленого чая на организм мышей, пишет MedicalXpress.

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Всех грызунов разделили на две группы – одна сидела на диете с высоким содержанием жиров в течение 8 недель. Другая группа имела нормальный рацион питания. Каждую группу разделили на две части, одна из которых получала экстракт чая.

Ученые измерили у животных массу тела, объем жировой ткани, резистентность к инсулину и ряд других показателей, включающих проницаемость кишечника, транслокацию эндотоксина в кровь (способствует резистентности к инсулину), воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и микробный состав.

Оказалось, что употребление зеленого чая способствовало тому, что мыши, которые сидели на жирной диете, набирали на 20% меньше веса и имели низкую резистентность к инсулину, чем те грызуны, которые не получали экстракт.

Экстракт зеленого чая препятствовал проникновению эндотоксина, который выделяется некоторыми бактериями, в кровь. Зеленый чай также способствовал более здоровому микробному составу в кишечнике.

Дозы, которые использовали в исследовании, равны 10 чашкам зеленого чая для людей. Однако, по словам ученых, результаты эксперимента пока преждевременно распространять на людей.

Кроме того, пищевые добавки с экстрактом зеленого чая не будут оказывать такой эффект.

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