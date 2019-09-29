Ожоги на кухне: первая помощь и что категорически нельзя делать

Самые частые кухонные травмы – это ожоги. Обычно они неглубокие, но стоит знать, как действовать в таких случаях, чтобы избежать худших последствий.

Большинство людей не знает, чего нельзя делать при ожогах и используют мифические советы, которые могут нанести еще больший вред, пишет Wonder.

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Виды ожогов

1 степень – поверхностный ожог: на коже заметное покраснение, после нескольких часов оно исчезает.

2 степень – тоже поверхностное покраснение, но со временем могут появиться желтоватые пузыри.

3 степень – ожог достигает росткового слоя дермы, поврежденный участок отмирает и образуется ощутимый рубец.

4 степень – ожог захватывает клетчатку, мышцы и прочее. Последствия могут быть очень серьезные.

Как лечить ожоги?

Лечение ожогов 1 и 2 степени: сразу после получения травмы необходимо охладить кожу, промыв холодной водой. Обычно, когда люди ошпариваются, они льют на больное место прохладную воду пока не пройдет боль, что занимает не более минуты, а потом мажут место ожога кремом.



Что делать при ожогах

Однако в тканях еще полно избыточного тепла, а жирное вещество, которое применяют сверху, ложится герметичной подушкой. Это не дает теплу выйти, что может привести к еще более сильному ожогу. Лучше не останавливать воду минут десять, а еще можно наложить холодный компресс.

После охлаждения ожога используйте аэрозоль для наружного применения, содержащий декспантенол. Это улучшит восстановление кожи. Его можно применять как взрослым, так и детям.

Что нельзя делать

Прикладывать кубик льда – это может спровоцировать микроповреждения.

Также не стоит смазывать ожог жирной сметаной, маслом или сливками – это будет мешать затвердению кожи.

Пробивать пузырьки, ведь так можно занести инфекцию в рану.

Если у вас более серьезные ожоги, то после первой помощи немедленно обратитесь к врачу.

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