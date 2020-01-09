Как не получить ожоги и что делать, если это произошло

Ожоги – распространенный тип травмирования кожи. От солнечных ожогов страдают летом, впрочем, чаще всего люди получают их в бытовых условиях: термические ожоги, химические, ожоги электрическим током.

Ожогами считают повреждения кожи вследствие воздействия высоких температур или при контакте с химическим источником.

Очень важно предотвращать получение ожогов, ведь это опасное состояние для жизни. Следовательно, следует знать не только как их избежать, а что делать, если вы или ваши родные уже получили ожоги.



Первая помощь при ожогах ускорит процесс заживления кожи/Фото: istockphoto.com

Солнечные ожоги

Прежде всего, следует использовать солнцезащитные средства и контролировать время пребывания на солнце.

Если вам таки и не удалось избежать негативного влияния солнца, и на коже появились первые признаки солнечных ожогов, следует охладить и увлажнить пораженный участок кожи. Не используйте масляные кремы и не прибегайте к методам народной медицины.

Термические ожоги

Такой тип ожога легко получить в быту, потенциально опасное место – кухня, здесь ожоги могут возникать в результате неосторожности или спешки: раскаленные сковородки, пар из кастрюли или горячий противень из духовой печи. Риски получить ожоги на кухне слишком высоки у детей. Они, как никто другой, любят "тянуть все к себе, пробовать все на ощупь и вкус".

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Поэтому, чтобы предотвратить травмирование, следите чтобы все горячие и потенциально опасные предметы на кухне стояли в труднодоступных для детей местах. Сами же будьте внимательны и не забывайте использовать специальные перчатки для защиты кожи рук.

Если же случилось так, что ожог уже есть, определите его степень и действуйте следующим образом: обработайте кожу и понаблюдайте за реакцией.



Если правильно обработать кожу, удастся избежать нагноения/Фото: istockphoto.com

Важно перед тем, как нанести на кожу средство, очистить и обеззаразить ее.

Если первая помощь будет оказана вовремя, тяжелых последствий удастся избежать, и кожа заживет гораздо быстрее. Процесс восстановления кожи требует немного времени, однако заживление можно несколько ускорить с помощью специальных регенерирующих средств.

Часто сразу после ожога на пораженной коже возникают пузырьки, которые содержат в себе жидкость – плазму, которая может просачиваться через рану. Если правильно обработать кожу и пузырьки, удастся избежать нагноения.

Кожа в это время очень уязвима и требует особого ухода, желательным является применение дополнительных ранозаживляющих средств. Они помогут ускорить регенерацию поврежденных тканей и помогут убрать следы ожогов.

Если первой помощи не было оказано, или по другим причинам инфекция таки осталась в организме, в том числе и на коже, может начаться воспалительный процесс. В таком случае у пострадавшего наблюдается общее недомогание, слабость и температура. В этом случае следует обратиться за помощью к врачу. Он поможет определить причину воспаления и назначат соответствующее лечение.

Химические ожоги

Это опасные поражения кожи, они нуждаются в медицинском осмотре. В домашних условиях могут быть вызваны веществами, которые содержат кислоту. Химические ожоги могут вызвать определенные средства для уборки или стирки, а также средства для обслуживания авто.



Химические ожоги могут вызвать определенные средства для уборки/Фото: istockphoto.com

Если вы или человек рядом получили химические ожоги, прежде всего, необходимо снять всю одежду, которая может содержать следы химикатов, а тогда при помощи воды следует смыть остатки вещества с кожи. Следующим шагом должно быть обращение за квалифицированной помощью.



Первая помощь при ожогах ускорит процесс заживления кожи/Фото: istockphoto.com

Универсальные советы, как лечить ожоги

Прекратить контакт с источником ожога.

Промыть пораженный участок кожи под проточной водой комнатной или прохладной температуры.

Нанести средство, которое продезинфицирует кожу и ускорит заживление поврежденных тканей. Эффективным будет также применение антигистаминных средств.

Антигистаминные препараты распространены в медицинской практике. Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препараты эффективны против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием и приятно охлаждает**.

Рекомендовано сделать стерильную повязку. Ее следует регулярно менять, чтобы исключить вероятность заражения.

При первых же проявлениях осложнений или подозрений попадания инфекции, обратитесь к врачу.

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Феністил гель – быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи.

*Имеется в виду кожный зуд, например при укусах насекомых, необширная солнечная эритема, неосложненные небольшие ожоги кожи и аллергические раздражения небольших участков кожи, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.

**Имеется в виду, что препарат имеет также местноанестезирующие свойства и охлаждает кожу при нанесении, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.