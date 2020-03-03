Папу Римского проверили на коронавирус

Папа Римский Франциск I, заболел ОРВИ в конце февраля, прошел тест на коронавирус – анализы показали отрицательный результат.

Об этом сообщила римская газета Il Messaggero. Пресс-служба Святого Престола пока не дала комментариев.

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Реального подозрения на коронавирус у Папы не было, но проверку провели с целью профилактики, ведь в Италии происходит стремительное распространение Covid-2019.

Что известно о болезни Папы Римского?

Информация о недомогании 83-летнего Папы Римского появилась после встречи с прихожанами.

В СМИ сразу же начались распространяться слухи о якобы заражении понтифика коронавирусом, который свирепствует в Италии. Однако официального подтверждения этому нет. Он действительно приболел, но не коронавирусом COVID-2019. На вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус, в Ватикане отказались отвечать.

Из-за простуды Папа Франциск отменил не одно официальное мероприятие. Однако 29 февраля он принял на аудиенции в Ватикане главу УГКЦ Святослава (Шевчука).

1 марта Папа Франциск впервые за три последних дня выступил перед паломниками из окна над площадью Святого Петра в Ватикане.

Главное о вспышке коронавируса в Италии

По состоянию на 3 марта количество зараженных коронавирусом в Италии более 2 тысяч человек, 53 из которых умерли.

Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. А в муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года тюрьмы.

Всего в мире по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело больше 90 тысяч человек. Умерли от болезни больше чем 3 тысячи человек, выздоровели – больше 48 тысяч человек.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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