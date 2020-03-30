Пассажир рейса Доха – Киев забрали из обсервации в больницу: у него высокая температура

Мужчина, которого 30 марта поместили в обсервацию в киевском отеле "Казацкий", уже в больнице. Речь идет об одном из пассажиров спецрейса Доха – Киев. В отношении этих граждан применяли принудительную обсервацию.

О госпитализации мужчины информирует пресс-служба Нацполиции Украины. Там отмечают: украинцу стало плохо уже по приезду в отель.

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На обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские,

– говорится в сообщении.

Что известно о госпитализированном?Это украинец 1990 года рождения, житель Киевской области. Ему уже сделали тест на коронавирус.

Внимание! Если тест на COVID-19 у мужчины будет положительным, соответствующие службы будут принимать решение по обследованию всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Кратко о скандале со спецрейсом Доха – Киев:

Ночью, 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Дохи, Катар. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в определенные места обсервации (часть с пониманием отнеслась к нововведению, часть – согласилась после разъяснений).

Примерно 50 человек еще находились в самолетах, и категорически отказывались от обсервации.

Пассажиры заявляли, что решение Кабмина об обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. На обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.



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