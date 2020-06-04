Не первый раз человечество переживает масштабный кризис. Но с пандемией лично мы сталкиваемся впервые, и это серьезное испытание. Также экономический кризис способен выбить почву из-под ног. По результатам опроса большинство украинцев (57%) пугают именно экономические последствия карантина.

Как справиться со своими чувствами, пережить кризис, используя свои собственные ресурсы, и выйти из него еще сильнее, чем до этого, рассказал международный коуч, автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

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Как пережить кризис

Задавайте правильные вопросы

Часто мы не задумываемся, что решение трудностей в нашей жизни напрямую зависит от вопросов, которые мы себе задаем. Не зря говорят: "Какой вопрос – такой и ответ". Мы часто ищем себе оправдание вместо того, чтобы искать решения и действовать.



Не сидите сложа руки / Фото unsplash.com

"Почему же так плохо?", – спрашиваем мы себя, и в ответ приходит ряд оправданий – карантин, кризис, у других еще хуже и т.д. Это погружает в апатию, становится топливом для наших страданий, не мотивирует на дальнейшие действия. Сидеть и ждать, пока ситуация наладиться сама собой, – не выход. Вместо этого можно спросить себя: "Что сделать, чтобы было лучше? Какую пользу для себя я могу извлечь из этого кризиса? Какие возможности для меня откроются?" У этих вопросов совсем другой эмоциональный фон.

Примите ситуацию и действуйте

51% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов за последний месяц. Таковы результаты опроса, проведенного в мае группой Рейтинг. Если кризис уже коснулся вас лично и вашей семьи, важно принять ситуацию.

Дальше можно жаловаться и жалеть себя или же взять жизнь в свои руки и направить ее в нужное русло. Взвесьте все за и против, примите для себя честное решение и ответственность за последствия.

Ощущение возможностей дает прилив энергии и идей. Негативные мысли вызывают подавленность, чувство безысходности, которое значительно уменьшает возможность находить действенный выход из ситуации.

Роман Кириченко “Правило Парето гласит, что лишь 20% из всех действий приносит 80% результата. Научно доказано, что мысли, направленные на конструктив, благоприятно влияют на здоровье человека. Но если вы настроены на оправдания и жалобы, то любые ваши действия вряд ли смогут принести желаемые результаты”.

Составьте план

Не стоит бросаться решать свои проблемы в хаотичном порядке. Так можно потратить кучу энергии и ничего не добиться. Поэтому вам нужен план: выпишите сначала все самые важные вопросы и просто начинайте решать их один за другим. В итоге вы увидите, что у вас получилось закрыть множество вопросов и ваше состояние улучшается.



Кризис может стимулировать к новому / Фото unsplash.com

Продумайте запасные варианты

Во времена, когда о стабильности можно только мечтать, очень важно знать, что у вас есть "спасательный круг" или "запасной парашют". Любой наемный сотрудник сейчас может потерять работу, многие частные бизнесы не переживут кризис. Поэтому, чтобы уменьшить стресс, продумайте дополнительные варианты развития.

Возможно, на текущей работе вы можете взять больше обязанностей, чтобы увеличить доход и закрепить свои позиции. Или же сможете оптимизировать собственный бизнес, учитывая реалии. Важно оптимизировать расходы, не совершать эмоциональных покупок, по возможности создать финансовую подушку. Ищите возможности, а не оправдания.

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Займитесь собой

Самый главный актив в нашей жизни – это мы сами. Позаботьтесь о своем эмоциональном и физическом состоянии. Делайте вещи, которые приносят вам удовольствие, занимайтесь спортом, проводите время с семьей – жизнь не состоит исключительно из стресса и кризиса.