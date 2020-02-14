Первые пассажиры круизного лайнера с коронавирусом покинули судно

Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег.

Первые 11 человек сошли с судна. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон, сообщает Channel News Asia.

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У всех них тест на коронавирус показал отрицательный результат. После схода с корабля пассажиров поместили в изолированное жилье, определенное правительством Японии.

В правительстве Японии отказались сообщить, будут ли еще пассажиры сходить сегодня на берег.



11 человек сошли с лайнера / rivieramm.com

Как выходили первые люди из лайнера: смотрите видео

На видео видно, что людей выводят из лайнера в полной изоляции – через специальный коридор и сразу вывозят на скорой с затонированными окнами.

Сейчас на судне находятся около 3 700 человек, 218 из них инфицированы коронавирусом. Также на борту есть 25 украинцев, двое из них подхватили болезнь.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавируса не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 14 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 389 человек. Общее количество инфицированных – 64 447 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 7 050 человек.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

От болезни умирают примерно 2% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

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