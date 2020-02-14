24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Первые пассажиры круизного лайнера с коронавирусом покинули судно

94 Читати новину українською
Diamond Princess покинули первые пассажиры / pexels.com

Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег.

Первые 11 человек сошли с судна. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон, сообщает Channel News Asia.

Также на тему: Лайнер с коронавирусом: пассажирам предоставили бесплатный доступ к порно

У всех них тест на коронавирус показал отрицательный результат. После схода с корабля пассажиров поместили в изолированное жилье, определенное правительством Японии.

В правительстве Японии отказались сообщить, будут ли еще пассажиры сходить сегодня на берег.

11 людей зійшли з лайнера
11 человек сошли с лайнера / rivieramm.com

Как выходили первые люди из лайнера: смотрите видео

На видео видно, что людей выводят из лайнера в полной изоляции – через специальный коридор и сразу вывозят на скорой с затонированными окнами.

Сейчас на судне находятся около 3 700 человек, 218 из них инфицированы коронавирусом. Также на борту есть 25 украинцев, двое из них подхватили болезнь.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавируса не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 14 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 389 человек. Общее количество инфицированных – 64 447 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 7 050 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
  • От болезни умирают примерно 2% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
сегодня
30983
Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Лечение Япония
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 904
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 47819
12 февраля 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
Альона Чернецька 779
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2949
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10453
Новости
Больше новостей
Залиште відгук