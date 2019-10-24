Пигментация кожи: почему возникает и что делать
Пигментация кожи причиняет серьезный дискомфорт многим людям. Избавиться от нее непросто, но возможно.
Пигментация кожи — это сбой в работе специализированных клеток меланоцитов, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Почему возникает пигментация кожи?
Большая роль в этом отводится:
- воздействию солнца;
- наследственности;
- гормональным изменениям (беременность/роды и т. п);
- приему некоторых лекарств (КОК, тетрациклин, фуросемид и др);
- дисфункции щитовидной железы и др.
Именно поэтому вы должны запомнить, что бороться/противостоять пигментации и не защищаться от солнца – не получится.
Лечение пигментации кожи
Лечение пигментации связано не только с применением специальных лечебных средств, но еще и с исключением ее возможных причин. И для эффективной борьбы с пигментацией важна комбинация средств.
В лечении пигментных пятен важна защита от солнца
1. Нужно хорошо отшелушивать кожу. И кроме кислот/энзимов никто так хорошо с этим не справится.
Например, гликолевая кислота
примеры:
– ISIS PHARMA крем-пилинг с гликолевой кислотой;
– Bravura London пилинг с 10% гликолевой кислотой.
Для чувствительной и сухой кожи лучше подойдут средства с ферментами:
–ферментативный пилинг от Dermedic
– осветляющий ночной крем Albucin-intensive от Pharmaceris
И конечно же азелаиновая кислота (лучше в форме крема 20%).
2. Запустить в коже процессы восстановления. И тут на первом месте конечно же ретиноиды. Не забываем и про витамин С
Ищем в составе его более стабильные формы – Sodium Ascorbyl Phosphate/Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate тому подобное.
3. Освещение пятен.
Все выше перечисленные средства также с этим будут прекрасно справляться.
Но можно еще добавить:
Арбутин
– The Ordinary Alpha Arbutin 2%;
ночной крем от пигментных пятен Melumin от Dermedic;
– Neotone сыворотка Isis Pharma+ в с составе 6% гликолевая кислота.
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