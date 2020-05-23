Пик коронавируса нас ожидает осенью, – вирусолог о COVID-19 в Украине
Эпидемиолог Алла Мироненко считает, что в Украине пик коронавируса так и не произошел. Она заявила, что его следует ожидать осенью.
Алла Мироненко говорит, что пик коронавируса в Украине так и не состоялся из-за того, что страна очень рано ввела карантин, сообщает ТСН.
К теме Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
По ее словам, поскольку украинцы преждевременно закрылись дома, то на пик в стране еще рано ожидать. Впрочем, в этом есть и свои преимущества, ведь во время карантина граждане научились мерам профилактики, в частности носить маски и следить за руками, что очень важно.
Она добавила, что масочный режим, вероятнее всего, останется еще надолго. По крайней мере в тех местах, где есть большое скопление людей.
Я думаю, что пик нас ожидает осенью,
– сказала Мироненко.
В целом пандемию можно будет считать законченной тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела. Для этого необходимо либо переболеть, либо быть вакцинированным.
Пока точно неизвестно, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Но вирусолог объяснила, что повторный контакт с возбудителем инфекции не должен быть таким фатальным, как в первом случае.
Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала