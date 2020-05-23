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Пик коронавируса нас ожидает осенью, – вирусолог о COVID-19 в Украине

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Пик коронавируса в Украине следует ожидать осенью
Пик коронавируса в Украине следует ожидать осенью / Иллюстративное фото

Эпидемиолог Алла Мироненко считает, что в Украине пик коронавируса так и не произошел. Она заявила, что его следует ожидать осенью.

Алла Мироненко говорит, что пик коронавируса в Украине так и не состоялся из-за того, что страна очень рано ввела карантин, сообщает ТСН.

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По ее словам, поскольку украинцы преждевременно закрылись дома, то на пик в стране еще рано ожидать. Впрочем, в этом есть и свои преимущества, ведь во время карантина граждане научились мерам профилактики, в частности носить маски и следить за руками, что очень важно.

Она добавила, что масочный режим, вероятнее всего, останется еще надолго. По крайней мере в тех местах, где есть большое скопление людей.

Я думаю, что пик нас ожидает осенью,
– сказала Мироненко.

В целом пандемию можно будет считать законченной тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела. Для этого необходимо либо переболеть, либо быть вакцинированным.

Пока точно неизвестно, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Но вирусолог объяснила, что повторный контакт с возбудителем инфекции не должен быть таким фатальным, как в первом случае.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Прогнозы 2020 Инфекция Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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