Пик эпидемии коронавируса прошел, - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге заявил, что пик эпидемии коронавируса уже завершился. Также он подчеркнул, что ученые не обнаружили мутаций вируса Covid-2019.

Во время брифинга совместная миссия ВОЗ и Китая представили результаты исследования опасного вируса в провинциях Китая, в частности в Ухане. Об этом сообщили в твиттере ВОЗ.

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Гебреисус сказал, что эпидемия коронавируса достигла своего пика между 23 января и 2 февраля. После этого она неуклонно снижается. Он также добавил, что с момента выявления Covid-2019 не было существенных изменений в его ДНК.

В то же время председатель Всемирной организации здравоохранения отметил, что уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухане и 0,7% за пределами города.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, который способен вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. Коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. Первая смерть от этого вируса произошла 11 января.

Что известно о коронавирусе: главное

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.

Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем, но вирус распространился на Италию, Финляндию, Германию, Канаду, Францию, Малайзию, Таиланд, Австралию, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Вьетнам, Камбоджу, Шри-Ланку, Испанию, Бельгию, Великобританию, Японию, Южную Корею, Непал, Канаду, Камбоджу, Филиппины, Испанию, Швецию, Россию, Индию, ОАЭ, Бельгию, Египет, Иран, Кувейт, Бахрейн и Афганистан.

и По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала