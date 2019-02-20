Писать или печатать: какие конспекты помогут сдать экзамены

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Конспекты
Конспекты / pixabay.com

Печатные конспекты содержательнее, но их авторы хуже поняли и запомнили доклад, чем те, кто записывал от руки.

В статье психологов Пэм Мюллер и Дэниэла Оппенхаймера утверждается, что конспект на ноутбуке – совсем не то же самое, что запись от руки.

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В первом эксперименте исследователи попросили 65 студентов Принстона посмотреть на большом экране пять лекций TED, продолжительностью 15 минут каждая. Одни участники записывали тезисы от руки, другие печатали на ноутбуке. Затем студентам нужно было ответить на вопросы по лекции.

Конспекти

Рукописные конспекты помогут сдать экзамен

В следующей паре экспериментов участвовали 150 студентов Калифорнийского университета. Они выполняли аналогичные задачи, однако их тестировали не сразу же, а через неделю.  Одной из групп участников перед проверкой дали 10 минут на повторение материала. Заметный разрыв наблюдался именно в этой группе: студенты, которые повторили рукописные конспекты перед тестированием, лучше справились с вопросами.

Ученые советуют опускать подробности при конспектирования и записывать только самое важное – эта техника поможет лучше усвоить материал.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Образование
Источник: 24 Канал
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