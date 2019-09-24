Пиво и шоколадное молоко могут быть полезными после тренировки

После тренировки важно восстановить водный баланс. Для этого, кроме воды, существует ряд напитков, которые справятся с задачей не хуже. Список может показаться несколько необычным, но понравится вкусовыми свойствами.

Качественное восстановление после тренировки важно, от этого зависит общий результат от тренировок. Поэтому стоит знать не только, что есть после физических нагрузок, но и что пить для пополнения водного баланса, отмечают в Anywell.

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Шоколадное молоко

Шоколадное молоко содержит в два раза больше углеводов по сравнению с обычным, а поэтому является более эффективным для восстановления. Углеводы после тренировки восстанавливают мышцы, пополняют запасы потерянного гликогена во время тренировки.

Соединив белок и углеводы, вы получите хороший комплекс для восстановления тонуса мышц.

Университет Макмастера провел исследование, результаты которого свидетельствуют, что шоколадное молоко эффективнее воды для борьбы с обезвоживанием после физических нагрузок у детей.

Кокосовая вода

Кокосовая вода имеет очень много полезных свойств для организма. В частности, кокосовая вода имеет высокий уровень антиоксидантов и питательных веществ.

Кроме того, кокосовая вода полезна после тренировок благодаря высокому содержанию электролитов – калия, магния.



Кокосовая вода уменьшает вероятность травм

Вишневый сок

Богатый антиоксидантами вишневый сок поможет уменьшить воспаление, помогает восстановлению и функционированию мышц.

Эксперимент, проведенный с участием марафонцев, показал, что вишневый сок действительно помогает быстрее восстанавливаться и уменьшает вероятность травм.

Чай

Чашка чая может быть более полезной, чем вы думаете. Ученые говорят, что и черный, и зеленый чай могут замедлить процесс окисления (повреждения клеток) во время физических нагрузок и в период восстановления после тренировки.

Как и вишневый сок, чай содержит много антиоксидантов, которые помогают уменьшить боль и быстрее восстановить мышечную силу.

Спортсмены, которые пили чай, имели более высокий уровень антиоксидантов в организме и более низкий уровень гормона кортизола.

Пиво

Необычней всего видеть в этом списке пиво. Однако, этот напиток действительно может помочь восстановиться после изнурительной тренировки. А некоторые исследования свидетельствуют, что люди, умеренно употреблявшие пиво, были выносливее на тренировках.

Эксперименты с участием спортсменов также показали, что безалкогольное пиво может помочь избежать воспалений после забегов.

Но стоит помнить, что алкоголь имеет способность блокировать синтез белка в мышцах.



Люди, которые употребляют пиво, могут быть выносливее на тренировках