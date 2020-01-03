Пять напитков для отличной работы сердца

Сердце – важнейший человеческий орган, на его работу в значительной степени влияет образ жизни, поэтому следует следить за режимом и питанием. Более того, даже за тем, что мы пьем. Есть определенные напитки, которые способны улучшить состояние сердца и помочь ему работать на отлично.

Врач-кардиолог Татьяна Дериенко привела список напитков, которые способны улучшать работу сердца.

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Вода

В случае недостаточности воды в организме, кровь начинает загустевать, а сердце работать в усиленном режиме, что приводит к увеличенной нагрузке и дальнейшему износу жизненноважных органов.



Зеленый чай способствует лучшей работе сердца / Фото: Unsplash

Зеленый чай

Антиоксиданты в его составе очень полезны для сердца, они предотвращают риск развития ишемической болезни. К тому же, зеленый чай снижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов и развитие инсульта. Полезно выпивать до трех чашек зеленого чая в день.



Незначительное количество вина может быть полезным для сердца / Фото: Unsplash

Содержит вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов. Красное вино может поднять уровень хорошего холестерина. Главное – не забывать о норме!

Согласно ряду исследований, при употреблении кофе риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20-40 процентов. Следует пить не более четырех чашек свежесваренного натурального кофе в день.



Гранатовый сок стоит пить с перерывами / Фото: Pixabay

Гранатовый сок

Напиток содержит полифенолы и природные активные антиоксиданты. Употреблять гранатовый сок лучше регулярно, но с перерывами. Например, один раз в день в течение трех месяцев, а затем сделать месячный перерыв. Гранатовый сок пьют разведенным 50:50, стакан за раз (100 мл сока и 100 мл воды), за полчаса до еды.