24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Пять напитков для отличной работы сердца

137 Читати новину українською
Гранатовый сок – напиток для сердца / pixabay.com

Сердце – важнейший человеческий орган, на его работу в значительной степени влияет образ жизни, поэтому следует следить за режимом и питанием. Более того, даже за тем, что мы пьем. Есть определенные напитки, которые способны улучшить состояние сердца и помочь ему работать на отлично.

Врач-кардиолог Татьяна Дериенко привела список напитков, которые способны улучшать работу сердца.

Читайте также: Простой способ остановит развитие сердечной недостаточности

Вода

В случае недостаточности воды в организме, кровь начинает загустевать, а сердце работать в усиленном режиме, что приводит к увеличенной нагрузке и дальнейшему износу жизненноважных органов.


Зеленый чай способствует лучшей работе сердца / Фото: Unsplash

Зеленый чай

Антиоксиданты в его составе очень полезны для сердца, они предотвращают риск развития ишемической болезни. К тому же, зеленый чай снижает уровень холестерина и предотвращает образование тромбов и развитие инсульта. Полезно выпивать до трех чашек зеленого чая в день.


Незначительное количество вина может быть полезным для сердца / Фото: Unsplash

Красное вино

Содержит вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов. Красное вино может поднять уровень хорошего холестерина. Главное – не забывать о норме!

Кофе

Согласно ряду исследований, при употреблении кофе риск развития инфаркта и инсульта снижается на 20-40 процентов. Следует пить не более четырех чашек свежесваренного натурального кофе в день.


Гранатовый сок стоит пить с перерывами / Фото: Pixabay

Гранатовый сок

Напиток содержит полифенолы и природные активные антиоксиданты. Употреблять гранатовый сок лучше регулярно, но с перерывами. Например, один раз в день в течение трех месяцев, а затем сделать месячный перерыв. Гранатовый сок пьют разведенным 50:50, стакан за раз (100 мл сока и 100 мл воды), за полчаса до еды.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
сегодня
39126
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 483
30 декабря 2019 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 265
26 декабря 2019 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 406
25 декабря 2019 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 5103
25 декабря 2019 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Анастасія Кушпіт 663
Новости
Больше новостей
Залиште відгук